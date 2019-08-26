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Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 19:16 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, sağanak nedeniyle taşlar ve çalılar sürüklendi.

Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde, sağanak nedeniyle taşlar ve çalılar sürüklendi. Mahalle sakinleri, her yağmur sonrası evlerini su basacak korkusu yaşadıklarını söyledi.
Oltu'da, saat 17.00 sıralarında, etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Halitpaşa Mahallesi'nde sağanak kısa sürede sele dönüştü. Sitare Dağı'ndan gelen sel suları sokaklara, taşları ve çalıları doldurdu. OItu Belediye ekipleri, sel sularının ardından hemen iş makinesiyle temizlik çalışmalarına başladı. Mahalle sakinlerinden biri, "Her yağmurdan sonra evlerimizi su basacak diye korkuyoruz. Yetkililerin bizim mahalleye bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.
Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul, sağanak sonrası sokakların tahrip olduğunu söyleyip, çözüm bulunmasını istedi.

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Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdıYağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdıYağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdıYağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı

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