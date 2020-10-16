Yağmurdan sonra camlarda leke kalmasını engelleyen yöntem! Sirke, arap sabunu...

Cam silmek için kullanılan teknik son derece önemlidir. Lekesiz, ışıl ışıl camlar için silme işlemine iç taraftan başlayın. Böylelikle dıştaki kirleri daha net göreceksiniz. Bunun yanı sıra hazırladığımız bu sihirli sular sayesinde camlar ayna gibi parlayacak, yağmur lekesi bile tutmuyacaklar!

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke güçlü bir dezenfektandır. Cam ve pencere temizliği için oldukça etkilidir. 3 bardak su ile bir bardak beyaz sirkeyi karıştırın. Karışımı cama püskürtün. Toz tutmayan bez yardımıyla camı silin.

GLİSERİN

Cam temizliğinde gliserin, gerçek bir mucize. Tam 3 litre suyun içine 7 damla gliserin ilave edin. Naylon çorapla birlikte bu karışımla camları silin.

ARAP SABUNU VE KARBONAT

İlk olarak bir su bardağı arap sabununu bir miktar su ile açın. Karışımın içine 250 gram karbonat ekleyin. Karışımınız hazır. Camlarınız ışıl ışıl olacak!



