KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Yağmurdan sonra camlarda leke kalmasını engelleyen yöntem! Sirke, arap sabunu...

Yağmurdan sonra camlarda leke kalmasını engelleyen yöntem! Sirke, arap sabunu...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cam temizliği oldukça zordur ve gerçek anlamda tecrübe ister. Ayna gibi parlak cam silmek için çok fazla tecrübeniz yoksa bu bahsedeceğimiz malzemeleri kullanarak ışıl ışıl camlara imza atmanız mümkün. İşte yağmur lekelerini bile engelleyen cam silme suları.

Yağmurdan sonra camlarda leke kalmasını engelleyen yöntem! Sirke, arap sabunu...

Cam silmek için kullanılan teknik son derece önemlidir. Lekesiz, ışıl ışıl camlar için silme işlemine iç taraftan başlayın. Böylelikle dıştaki kirleri daha net göreceksiniz. Bunun yanı sıra hazırladığımız bu sihirli sular sayesinde camlar ayna gibi parlayacak, yağmur lekesi bile tutmuyacaklar!

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke güçlü bir dezenfektandır. Cam ve pencere temizliği için oldukça etkilidir. 3 bardak su ile bir bardak beyaz sirkeyi karıştırın. Karışımı cama püskürtün. Toz tutmayan bez yardımıyla camı silin.

GLİSERİN

Cam temizliğinde gliserin, gerçek bir mucize. Tam 3 litre suyun içine 7 damla gliserin ilave edin. Naylon çorapla birlikte bu karışımla camları silin.

ARAP SABUNU VE KARBONAT

İlk olarak bir su bardağı arap sabununu bir miktar su ile açın. Karışımın içine 250 gram karbonat ekleyin. Karışımınız hazır. Camlarınız ışıl ışıl olacak!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak''Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Klozetteki kireci kökünden söküyor! Sirke ve kola ile...
Klozetteki kireci kökünden söküyor! Sirke ve kola ile...
Uyanır uyanmaz yüzünüze sürün! Kahve telvesi, soğuk su, poşet çay...
Uyanır uyanmaz yüzünüze sürün! Kahve telvesi, soğuk su, poşet çay...
İlginizi Çekebilir
Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?
Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Temizlik yaparken bez sıkmayın! Doktorlar nedenini açıkladı
Temizlik yaparken bez sıkmayın! Doktorlar nedenini açıkladı
Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor
Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadece 10 adımda 10 yaş genç görünmek mümkün! Yapmanız gereken...
Sadece 10 adımda 10 yaş genç görünmek mümkün!
Klozetteki kireci kökünden söküyor! Sirke ve kola ile...
Klozetteki kireci kökünden söküyor! Sirke ve kola ile...
Koronavirüs etkisi altında doğum! 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
Ucuz ve basit! Toza veda etmek için 13 inanılmaz numara!
Ucuz ve basit! Eski çoraplarınızı çöpe atmayın
Koltuk altı kararması nasıl geçer? Kararan koltuk altlarından kurtulmak için her duştan sonra...
Kararan koltuk altlarından kurtulmak için her duştan sonra...
İnatçı leke diye bir şey kalmayacak bu doğal yöntemlerle kurtulacaksınız! Kan, yağ, ter...
Bu püf noktaları vazgeçilmeziniz olacak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.