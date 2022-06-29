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  4. Yaklaşık 2 tonluk kurbanlık: Fırtına! Fiyatını duyan yanına yaklaşamıyor

Yaklaşık 2 tonluk kurbanlık: Fırtına! Fiyatını duyan yanına yaklaşamıyor

29.06.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışları devam ederken, Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki şarole ırkı tosun alıcısını bekliyor. “Maşallah" yazıları ile kuşak ve duvak bağlayıp süsleyerek satışa çıkartılan yaklaşık 2 tonluk Fırtına için 120 bin TL isteniyor.

Yaklaşık 2 tonluk kurbanlık: Fırtına! Fiyatını duyan yanına yaklaşamıyor

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık alımları da hız kazandı. Kurban pazarlarında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar devam ederken, Yozgat'taki tosun dikkat çekiyor. Çekerek ilçesinde besicilik yapan ve mandırasındaki kurbanlıklarını bayrama hazırlayan İlyas Süzener, 3 yıldır özenle baktığı ve “Fırtına” ismini verdiği şarole ırkı boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa sundu.

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KUŞAK VE DUVAK BAĞLADI

Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten Süzener, “Maşallah" yazıları ile kuşak ve duvak bağlayıp süsleyerek satışa çıkarttı.

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YAKLAŞIK 2 TON AĞIRLIĞINDA

Yaklaşık 2 ton ağırlığında, 1 metre 60 santimetre boyunda ve 3 metre uzunluğunda olan “Fırtına” isimli kurbanlık tosunu alan kişiye sahibi tarafından bir de koç hediye edilecek. Bölgenin en büyükleri arasında yer alan tosun yaklaşan bayram öncesi alıcısını bekliyor.

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"GÜNLÜK 20 KİLOGRAMA KADAR YEM YİYOR,120 BİN TL İSTİYORUZ"

Çekerek’te besicilik yapıyorum. Tosunumuzun cinsi şarole. Günlük 20 kilograma kadar yem yiyor, kuru besi yapıyorum, özenle bakıyorum. 3 yaşından beri yetiştiriyorum. Hayvanımız 3 metre uzunluğunda ve 1 metre 60 santimetre genişliğinde, canlı 2 ton geliyor. Karkas ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelir. 120 bin TL istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun.” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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