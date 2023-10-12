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  4. Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in babası da çok ünlü çıktı! Bir dönemin efsane ismiydi

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in babası da çok ünlü çıktı! Bir dönemin efsane ismiydi

12.10.2023 13:50 | Son Güncelleme:
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Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını’nda yeni sezona katılan Taro Emir Tekin, Kaya karakterine hayat veriyor. Dizinin dikkat çeken isimleri arasına giren ve annesi ünlü isim Şevval Sam olan Tekin’in babasının kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Sadakatsiz dizisi ile büyük çıkış yakalayan Taro Emir Tekin şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde rol alıyor. Binnur Kaya ile beraber dizinin yeni sezonuna dahil olan Tekin’in özel hayatı merak konusu haline geldi. Ünlü ismin babası çok sevilen bir futbolcu çıktı.

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Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London’ın PaPA derecesini bitiren Tekin ardından RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti.

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Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapan Taro Emir Tekin Rise of Empires: Ottoman, Çıplak, Sadakatsiz ve Bir Peri Masalı dizilerinde rol aldı.

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26 yaşındaki yakışıklı oyuncunun annesi ünlü sanatçı Şevval Sam, babası ise sevilen futbolcu Metin Tekin'dir. Metin Tekin, kanat forvet mevkiinde forma giymiş ve Sarı Fırtına lakaplı Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan millî eski futbolcu ve teknik direktördür.

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Şimdilerde 59 yaşında olan Metin Tekin Hızının yanı sıra gücü, tekniği ve kafa golleri ile de hafızalara kazınmıştı.

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Beşiktaş'ta 14 kupa kazanarak en çok kupa kazanan isimlerinden biri olan Tekin, 2003'te 100 yılın en iyi futbolcularından seçilerek altın 11'e girdi.

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Metin Tekin TV programlarında futbolu yorumlamaya ve köşe yazarlığı yapmaya devam ediyor.

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