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Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilmesi, bölge halkını endişelendirdi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan çekilmeye ilişkin rahatlatan bir açıklama yaptı. Ercan, Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur" dedi.

Bu sabah Yalova Çiftlikköy ilçesi sahiline inenler suyun yaklaşık 25 metre çekildiğini gördü. Deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı. Çiftlikköy sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem olacağı düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti.

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Mehmet Uysal, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, "En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi." dedi.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mevsimlerde Marmara Denizi'nde deniz şişmesi olduğunu söyledi. Ercan, endişeye kapılacak bir durum olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
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"Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok.
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Deprem öncesinde de denizde çekilmeler olur ama insanlar bunu birbirine karıştırıyor. 1999 Marmara Depremi'nde de Yalova'da, Çınarcık'ta deniz çekilmesi olmuştu. Bu öyle bir şey değil. Halkın endişe etmesine gerek yok.
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Biz Marmara Denizi'ni sürekli izliyoruz. Şu anda Marmara Denizi'nde gerginlik yok. Yaptığımız ölçümlere göre uzun süre bir gerginlik beklenmiyor."
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Yalova deprem Ahmet Ercan deniz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kasırgayla ilgili olabilir. Umarım güç kaybeder Türkiye'ye gelmeden..
Hemen kondurun bir villa ardından kat mülkiyetine başvuru zaten yerine bakmıyorlar bile parayı ver yeter
kasırga geliyor büyük felaket yaklaşıyo o yüzden çekilmiş olabilir..
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