HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalova'da mahalleye 'ücretli giriş' uygulamasından vazgeçildi

Yalova'da mahalleye 'ücretli giriş' uygulamasından vazgeçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Yalova'da Kaytazdere beldesindeki Saralkent Mahallesi’nin girişinde vatandaşlardan ücret talep edilen uygulamadan, gelen tepkiler üzerine vazgeçildi.

Yalova'da mahalleye 'ücretli giriş' uygulamasından vazgeçildi

Yalova’nın Altınova ilçesinde, kum plajı ile tatilcilerin tercih ettiği bir belde olan Kaytazdere’nin sahil bölgesine girişte vatandaşlardan bir süre önce 5 TL ücret talep edilmeye başlandı. Plajın başlangıç noktası yerine, plaja yaklaşık 500 metre mesafedeki mahallenin girişinde başlayan uygulama, özellikle bölge halkı ve mahalleye girmek isteyen vatandaşlar tarafından tepki topladı. Zabıta ekipleri tarafından, mahalle girişinde vatandaşların tek tek ateşleri ölçülürken, girişe asılan panoda da ücretlerin hijyen malzemesi ve sahil temizliğinde kullanılacağı belirtildi.

Belediye, ücretli geçiş uygulamasından, bölgeye gelen ziyaretçilerin tepki göstermesi üzerine vazgeçti. Daha önce vatandaşlardan alınan 5 TL'lik ücret artık talep edilmeyecek.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirimAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim
Şehri ayağa kaldıran kavga! 50 kişi birbirine girdiŞehri ayağa kaldıran kavga! 50 kişi birbirine girdi
Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

'Bana genital bölge fotoğrafı atmayın'

'Bana genital bölge fotoğrafı atmayın'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Diğer Haberler
Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Saçları yürüyen merdivene sıkıştı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Saçları yürüyen merdivene sıkıştı

MSB'den Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz

MSB'den Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın iş yeri kapatıldı

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Sakarya'da büyük kavga! 50 kişi birbirine girdi

Şehri ayağa kaldıran kavga! 50 kişi birbirine girdi

Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

El frenini çekmeyi unuttu! Araç kanala uçtu

El frenini çekmeyi unutunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.