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Yanağından makas alan kişiye, av tüfeğiyle mermi yağdırdı! 'Çok ağırıma gitti'

23.02.2024 12:15 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde işitme ve konuşma engelli İlkay K. (29), yanağından makas alan Oğuzhan D.'yi (30) tüfeği ile vurarak yaraladı. Gözaltına alınıp tutuklanan İlkay K. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlkay K. ifadesinde "Oğuzhan D. yanıma yaklaştı ve yanağımdan makas alarak sıktı. Makas alma hareketi çok ağrıma gitti. Koşarak eve gidip, av tüfeğini alarak yanlarına tekrar gittim. Oğuzhan D.'ye birkaç kez ateş ettim" dedi.

Yanağından makas alan kişiye, av tüfeğiyle mermi yağdırdı! 'Çok ağırıma gitti'

Kale Mahallesi'nde bir kahvehanede arkadaşı Mehmet G. ile oturan kasap Oğuzhan D., daha önce tanımadığı İlkay K.'nin kendisine bakmasından rahatsız olarak, 'Ne bakıyorsun' dedi. İşitme ve konuşma engelli İlkay K., Oğuzhan D.'yi el işaretiyle yanına çağırarak, işaret diliyle kendini anlatmaya çalıştı. Daha sonra Oğuzhan D., İlkay K.'nın yanağından makas alarak ayrıldı. Bunun üzerine eve gidip, ruhsatsız tüfeğini alan İlkay K., kahvehaneye geri dönerek Oğuzhan D.'ye 3-4 el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Oğuzhan D., hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan İlkay K. tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlkay K. hakkında, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'MAKAS ALMA HAREKETİ ÇOK AĞRIMA GİTTİ'

Oğuzhan D., savcılıktaki ifadesinde, İlkay K.'nin kendisine ters ters baktığını belirterek, "Elinde tesbih sallıyordu, bakışlarından rahatsız oldum, 'Ne bakıyorsun' dedim. Bana el, kol hareketi yaptı, sağır ve dilsiz olduğunu anladım. Bana el hareketi ile 'gel' şeklinde işaretler yaptı, ben de aynı şekilde karşılık verdim. Şahıs olay yerinden uzaklaştıktan 5-10 dakika sonra elinde bir beze sarılı tüfekle gelip, üzerime ateş açtı. Şahsı tanımıyorum" dedi.

İlkay K. ise olay günü Oğuzhan D. ile Mehmet G.'nin alkol aldığından şüphelendiğini ve normal olmadıklarını belirterek, "Oğuzhan D. bana bakarak el, kol hareketi yaptı. Kendisini anlamadım; ben de 'Ne diyorsun?' anlamında hareketler yaptım. Oğuzhan D. yanıma yaklaştı ve yanağımdan makas alarak sıktı. Makas alma hareketi çok ağırıma gitti. Koşarak eve gidip, av tüfeğini alarak yanlarına tekrar gittim. Oğuzhan D.'ye birkaç kez ateş ettim" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Ankara silahlı saldırı makas
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