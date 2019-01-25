KADIN

Yanaklarınızda ya da alnınızda çıkan sivilceler başka problemlerin habercisi olabilir

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
BESLENME HABERLERİ  | 25.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

Kadınların en büyük problemlerinden biri de aknelerdir. Cildinize kullandığınız kozmetikler kadar beslenmeniz de aknelerin oluşumundaki en önemli faktörlerdendir. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında hormonal akneleri ele aldı.

Yanaklarınızda ya da alnınızda çıkan sivilceler başka problemlerin habercisi olabilir

Akne, dünya nüfusunun yaklaşık %10’nu etkileyen ve yaygın görülen bir cilt hastalığıdır. Bugüne kadar beslenme ve akneleriniz arasındaki ilişki tartışmalı olsa da, artık sağlıksız beslenmenin bu durumu tetiklediği görülmektedir.

1

Aknelerinizi tanımak önemlidir. Beslenme değişiklikleriniz ve farkındalıklarınız ile yeni akne oluşumunu engelleyebilirsiniz.

İlk olarak, aknelerinizin altında yatan sebebi bulmak önemlidir. Yüzünüzün her bir bölgesinde çıkan akneler aslında bir sorunu işaret eder. Mesela polikistik over sendromu olan kişilerin özellikle çene bölgesinde sivilce çıkar. Yanaklarınızda ya da alnınızda çıkan sivilceleriniz de başka problemlerin habercisi olabilir.

2

Aknesi olan kişiler daha çok rafine şeker ve karbonhidrat bağımlısı olabiliyor. Bu kişilerde %30 daha fazla akne oluşum riski vardır. Yüksek insülin, aknesi olan kişiler için iyi değildir. Bu sebeple beyaz ekmek, beyaz unla yapılmış tüm gıdalar, tatlılar, eklenti şeker içeren tüm paketli gıdalar akne oluşumunuzu tetikleyecektir.

3

Süt ürünleri ve akne arasında da oldukça güçlü bir bağlantı bulunmuştur. Her ne kadar daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, beslenmenizden özellikle sütü çıkarmanızı tavsiye ederim.

Ek olarak fast food tüketimi de aknelerinizi arttırıyor. Yüksek yağlı diyetlerin akneleri %43 oranında daha fazla arttırdığı da görülmüştür. Yani akneleriniz varsa, dışarıda pratik, basit fast-food’lar size iyi gelmeyecektir.

Omega-6 oranından zengin beslenme de aknelerinizi tetikliyor. Vücudumuzda bulunan omega-3 ve omega-6 dengesi bozulduğunda inflamasyon artıyor ve akne oluşumu başlayabiliyor. Bu sebeple zeytinyağı dışında bir yağ kullanmamanızı tavsiye ederim. (Ayçiçek yağı, omega-6 dan zengindir.)

Dyt.Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/

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Anahtar Kelimeler:
hormonal akne akne beslenme ilişkisi

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