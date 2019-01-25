Yanaklarınızda ya da alnınızda çıkan sivilceler başka problemlerin habercisi olabilir

Akne, dünya nüfusunun yaklaşık %10’nu etkileyen ve yaygın görülen bir cilt hastalığıdır. Bugüne kadar beslenme ve akneleriniz arasındaki ilişki tartışmalı olsa da, artık sağlıksız beslenmenin bu durumu tetiklediği görülmektedir.

Aknelerinizi tanımak önemlidir. Beslenme değişiklikleriniz ve farkındalıklarınız ile yeni akne oluşumunu engelleyebilirsiniz.

İlk olarak, aknelerinizin altında yatan sebebi bulmak önemlidir. Yüzünüzün her bir bölgesinde çıkan akneler aslında bir sorunu işaret eder. Mesela polikistik over sendromu olan kişilerin özellikle çene bölgesinde sivilce çıkar. Yanaklarınızda ya da alnınızda çıkan sivilceleriniz de başka problemlerin habercisi olabilir.

Aknesi olan kişiler daha çok rafine şeker ve karbonhidrat bağımlısı olabiliyor. Bu kişilerde %30 daha fazla akne oluşum riski vardır. Yüksek insülin, aknesi olan kişiler için iyi değildir. Bu sebeple beyaz ekmek, beyaz unla yapılmış tüm gıdalar, tatlılar, eklenti şeker içeren tüm paketli gıdalar akne oluşumunuzu tetikleyecektir.