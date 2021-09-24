Yanan tencereyi ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz! Ne kadar basit olduğuna çok şaşıracaksınız

Dalgınlık ve ihmal nedeniyle mutfakta kazalar yaşayabiliriz. Bu kazaların kurbanları da genelde dibi tutan tencereler oluyor! "Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir?" gibi sorulara cevap bulabilmek için bir araştırma yaptık. Sunacağımız bu yöntemler sayesinde tencerelerinizi tekrar kullanabilir ve mutfakta keyifli vakitler geçirmeye devam edebilirsiniz. İşte yanan tencereleri kurtarma yöntemleri...

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANIYLA PRATİK ÇÖZÜM

Tencerenize biraz bulaşık makinesi deterjanı koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece dinlendirin.

Ertesi gün tahta kaşıkla yanık kısımlarını temizleyin.

Daha sonra tencereye bir su bardağı karbonat ve biraz su ilave edin.

Bir gece daha bekletin.

Ertesi gün sünger ile temizleyin.

ÇAMAŞIR DETERJANINI DENEYİN

Bir miktar bulaşık deterjanı veya toz çamaşır deterjanını tencereye ekleyin.

Üzerini geçecek kadar su koyun ve ocakta kaynatın.

Tahta kaşık ile yavaş şekilde yanık kısımları kazıyın.

Daha sonra kaynayın suyu boşaltın.

Bir sünger yardımıyla tencereyi iyice temizleyin.

SİRKEYLE DOĞAL TEMİZLİK

Bir su bardağı sirkeyi tencereye dökün.

Daha sonra kapağını iyice kapatarak bir gece bekletin.

Ertesi gün süngerin üzerine bulaşık deterjanı ekleyin.

Kararan tencere diplerini güzelce sünger ile temizleyin.

KARBONAT SAYESİNDE ETKİLİ VE HIZLI ÇÖZÜM

Tencerenizin dibi yandıysa hemen ocaktan alın.

Daha sıcakken tahta kaşık yardımıyla dibine yapışan kalıntıları temizleyin.

Kalıntıları temizledikten sonra tencereyi soğuması için bırakın.

Soğuyan tencerenin tabanını kaplayacak şekilde karbonat koyun. Üzerine oda sıcaklığında su ilave edin.

Karbonat ve su miktarını tencerenin boyutlarına göre ayarlayın.

Tencereyi ocağa alın ve içerisindeki karışımı kaynatın.

Tencerenin dibinde bulunan yanık kalıntılar yumuşamaya başlayınca karbonatlı suyu boşaltın ve tencereyi soğumaya bırakın.

Tencere soğuduktan sonra bir sünger yardımıyla iyice temizleyin.

LİMON VE TUZ MUCİZESİ