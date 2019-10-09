HABER

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 04:28 | Son Güncelleme

Bursa’da yangın söndürme malzemeleri satan bir ofiste yangın çıktı.

Bursa’da yangın söndürme malzemeleri satan bir ofiste yangın çıktı. Çıkan yangında yangın söndürme malzemelerini pazarlayan bir işçi feci şekilde yanarak can verdi.
Edinilen bilgilere göre; Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesinde bulunan yangın söndürme malzemeleri satan bir ofiste saat 02.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alınan bilgiye göre bekar oldukları için çalıştıkları Fehim G.’ye ait ofiste kalan Serhat Eğel (35) ve Tuncay Çeliktutan (58) akşam saatlerinde iş yerinde alkol aldı. Daha sonra uyuya kalan işçilerden Tuncay Çeliktutan dumanları fark edip evden çıkarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise kısa sürede çıkan yangını kontrol altına aldı. Arkadaşı Serhat Eğel’in içeride mahsur kaldığını söyleyen Çeliktutan, gözyaşlarına hakim olamadı. Eğel’i kurtarmak için evin içine giren ekipler Eğel’in yanarak can verdiğini tespit etti. Dumandan etkilenen Çeliktutan ayakta tedavi edildi. Polis ekiplerinin olay yerini incelemesinin ardından Eğel’in yanan cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.
Alev alev yanan evden kendi imkanları ile çıkan Tuncay Çeliktutan, “Yangın söndürme malzemesi satan bir şirkette çalışıyoruz, bu ürünleri pazarlıyoruz. Kimsemiz olmadığı için ofiste yatıp kalkıyoruz. İş bittikten sonra Serhat ile oturduk, alkol içtik, daha sonra ben uyudum. Kısa süre sonra benim olduğum odaya duman girmeye başladı. Kapıyı açtığımda alevler benim odama da sıçrayınca can havli ile kendimi dışarıya attım. Ama serhat çıkamadı” diye konuştu.

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.