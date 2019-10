Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü

Bursa’da yangın söndürme malzemeleri satan bir ofiste yangın çıktı. Çıkan yangında yangın söndürme malzemelerini pazarlayan bir işçi feci şekilde yanarak can verdi.

Edinilen bilgilere göre; Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesinde bulunan yangın söndürme malzemeleri satan bir ofiste saat 02.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alınan bilgiye göre bekar oldukları için çalıştıkları Fehim G.’ye ait ofiste kalan Serhat Eğel (35) ve Tuncay Çeliktutan (58) akşam saatlerinde iş yerinde alkol aldı. Daha sonra uyuya kalan işçilerden Tuncay Çeliktutan dumanları fark edip evden çıkarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise kısa sürede çıkan yangını kontrol altına aldı. Arkadaşı Serhat Eğel’in içeride mahsur kaldığını söyleyen Çeliktutan, gözyaşlarına hakim olamadı. Eğel’i kurtarmak için evin içine giren ekipler Eğel’in yanarak can verdiğini tespit etti. Dumandan etkilenen Çeliktutan ayakta tedavi edildi. Polis ekiplerinin olay yerini incelemesinin ardından Eğel’in yanan cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Alev alev yanan evden kendi imkanları ile çıkan Tuncay Çeliktutan, “Yangın söndürme malzemesi satan bir şirkette çalışıyoruz, bu ürünleri pazarlıyoruz. Kimsemiz olmadığı için ofiste yatıp kalkıyoruz. İş bittikten sonra Serhat ile oturduk, alkol içtik, daha sonra ben uyudum. Kısa süre sonra benim olduğum odaya duman girmeye başladı. Kapıyı açtığımda alevler benim odama da sıçrayınca can havli ile kendimi dışarıya attım. Ama serhat çıkamadı” diye konuştu.