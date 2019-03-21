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Yangında balkonda mahsur kalan iki kadını itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de sabah saatlerinde 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ'de sabah saatlerinde 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın çıkan dairenin balkonunda mahsur kalan iki Suriyeli kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Ev sahibi olduğu öğrenilen bir kişinin ise yangın çıkan dairede bulunan kiracılarına kapıyı açmaları için dakikalarca bağırması dikkat çekti.

Mahmet Şevket Paşa Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 02:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanların bir bölümü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangının çıktığı dairede bulunan ve Suriyeli oldukları öğrenilen iki kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ BİNAYA MÜDAHALE ETTİ

İkinci katta başlayan yangının büyümemesi için itfaiye ekipleri binaya girerek müdahale etti. Yangın çıkan dairenin kapısı uzun uğraşlar sonucu kırılabildi.

'KAPIYI AÇIN' SESLERİ SOKAĞI İNLETTİ

Bnanın 3. katında oturan ev sahibi, Halil Şahin'in 'Kapıyı Açın' diye bağırması dikkat çekti. Şahin, uzun süre balkonda mahsur kalan iki kadına evin içerisine girerek dairenin kapısını açmalarını için bağırdı.

İTFAİYE EKİPLERİ KADINLARI MASKE TAKARAK KURTARDI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Balkonda mahsur kalan ve Suriyeli oldukları öğrenilen iki kadın ise, yüzlerine takılan maske ile aşağı indirildi. Dumandan etkilenen Halil Şahin ve iki kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

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