Yanığa ne iyi gelir, nasıl geçer? Yanık için evde ne yapılabilir?

Yanıkların tedavisinde temel prensip yanık alanını soğutmak ve enfeksiyon riskini azaltmaktır. Ayrıca yanık alanını korumak için steril bir bandaj veya temiz bir giysi kullanılmalıdır. Ancak yanıklar ciddi ise veya geniş bir alana yayılmışsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir.
Yanıklar ciltte ağrı, kızarıklık, şişlik ve hatta kabarcıklarla karakterize olan acı verici cilt sorunlarıdır. Yanıkların iyileşme sürecini hızlandırmak ve ağrıyı hafifletmek için birkaç doğal ve tıbbi yöntem bulunmaktadır. Yanık için evde ne yapılabilir sorusunun yanıtı şöyledir:
Elinize kaynar su döküldüyse ve yanık şiddetliyse ilk olarak 112'yi aramanız gerekir. Şu belirtiler varsa 112'yi arayın:
Sıcak su yanığına ne iyi gelir konusunda yapabileceğiniz ilk şey yanık bölgesine soğuk uygulama yapmaktır. Soğuk suyun altında bekletmek, soğuk kompres yapmak gibi yöntemler deneyebilirsiniz. El yanığına ne iyi gelir sorusu için soğuk su uygulamasından sonra yanık kremi sürerek pansuman yapabilirsiniz. Yanık bölgesini ve pansumanı temiz tutmaya özen gösterin. Eğer kabarcık oluşur, su toplarsa bu kabarcıkları asla patlatmayın.
Su toplamış yanık, ciltte sıvı dolu keseler oluşmasıyla karakterize olan bir yanık türüdür. Su toplamış yanıklar genellikle ağrılı ve rahatsız edici olabilir. Su toplamış yanığa iyi gelen bazı yöntemler şunlardır:
Yanık acısını hafifletmek için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:
Hafif yanıklar genellikle kalıcı iz bırakmadan iyileşirken, daha derin yanıklar ciltte kalıcı izlere neden olabilir. Yanık izini geçirmek için şunları yapın:
Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.