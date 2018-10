Yanığa ne iyi gelir? Yanık için evde doğal çözüm yöntemleri ve iyi gelen yiyecekler

Yanık, ısı, elektrik, kimyasal madde, sürtünme ya da radyasyon nedeniyle et veya deri üzerinde meydana gelen bir yaralanma çeşididir. Yanığın derecesine göre yaranın geçme süresi ve tedavisi farklıdır. Yanık derecesi ise deride işlediği katmanlara göre değişir. Yanığın oluşmasının farklı sebepleri vardır. Bunlar termal yani ısı ile olan, elektriksel yanıklar, kimyasal yanıklar, güneş yanığı, radyasyon gibidir.

Her derde deva olan bal, yüzyıllardır yaraların iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. Bal bu özelliği ile 1. ve 2. derece yanıklarda yara üzerine sürülerek da kullanılabilir. Aynı zamanda düzenli tüketimi balın enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi görülür.

8. C Vitamini

C vitamini, cildin yenilenmesi sağlar ve cilde esneklik kazandırır. Bu nedenle yanık yaralarının iyileşmesinde C vitamini etkili olmaktadır. Bunun için önerilen doz miktarı ise günde 2-6 defa 1000 miligramlık C vitamini. Bu vitamini içeren besinlerin tüketimi hem daha sağlıklı olur hem de yaralarınızın iyileşmesine yardımcı olur.

9. E Vitamini

Cilt için bir diğer önemli vitamin ise E vitaminidir. Cilt yenilenmesini sağlayan E vitamini, yanık yaraların iyileşmesi için günlük olarak 400-800 IU’luk E vitamini ve E vitamini bakımından zengin gıdaları tüketilmelidir. Ameliyat durumlarında bu vitamini kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

10. Sirke

Yanık yaralarının mikrop kapmaması için antiseptik özelliği olan sirke iyi bir alternatiftir. Aynı zamanda sirke, yanıktaki ısıyı çekerek ağrıyı dindirir. Yanıklar için soğuk sirke ile ıslatılan peçete ya da pamuğu yanık bölgesine koymanız yeterli olacaktır.

11. Soğan

Soğan, antibiyotik, antiseptik, antimikrobiyal, antibakteriyel özellikleri ile hastalık ve enfeksiyonlardan uzak durmanıza yardımcı olur. Bu nedenle soğan, yanık tedavisinde yaraların iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Kesilen bir adet kuru soğanın sıkılan suyunun yanık bölgesine uygulamanız yanığa iyi gelecektir.

12. Diğer besinler

Yanıklara iyi gelen diğer bazı besinler ise, sirkenin yanık bölgeye uygulanması, aloe vera özünün yanıklara sürülmesi, çay ağacı yağının su ile seyreltilerek etkilenen bölgeye uygulanması ve sinir otu yaprakları, papaya meyvesi ve lavanta yağının yanık yarası üzerine uygulanması şeklinde kullanılmaktadır.