Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nedir, nerelerde kullanılır?

Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar pek çok bitkinin insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Pek çok faydası ile zerdeçal da tüketilmesi tavsiye edilen otlardan biridir. Üzerinde araştırmaların devam ettiği zerdeçalın pek çok faydası bulunmuştur. Kanserden sindirim rahatsızlıklarına, diyabetten bağışıklık kesimine kadar pek çok sağlık sorununda zerdeçalın faydaları ortaya çıkmıştır. Peki zerdeçal nasıl bir bitkidir, nasıl tüketilmesi gerekir ve faydaları nelerdir?.. Zerdeçal Bitkisi nedir? Zencefilgiller ailesinden olan zerdeçal bitkisi büyük yapraklı, çiçekleri sarı renkte bir bitkidir. Hint safranı, zerdeçöp, safran kökü, sarıboya, zerdeçav olarak da bilir. Anavatanı Günay Asya’dır. Sıcak ve nemli bir ortam seven zerdeçal Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş gibi Asya’nın tropik bölgelerinde yetişir. İsmi Farsça sarı anlamındaki zerd ve çöp, odun anlamındaki çub kelimelerin birleşmesiyle oluşan “zerdeçub”dan gelmektedir. Türkçeye zerdeçal olarak geçmiştir. Türk dil Kurumu da zerdeçalı köklerinden safrana benzeyen sarı boyalı bir madde elde edileni yapraklı sivri, çiçekleri sarı bir bitki olarak tarif etmektedir.

ZERDEÇAL NERELERDE KULLANILIR? Genellikle mutfaklardaki kullanımı bilinse de Zerdeçal bitkisi başka alanlarda da kullanılmaktadır. Örneğin ipek kumaşlar ve ince deri boyamada, kına yakmada, güzellik maskelerinde, hastalıklar için yapılan kürlerde zerdeçaldan faydalanılır. Mutfaklarda ise zerdeçal baharat olarak kullanılır. Önce bitkisi temizlenir, sonra suda kaynatılıp kurutulur ve öğütülerek baharat haline getirilir. Bu baharat hali safran yerine kullanılabilir; balık çorbası, söğüş ve çeşitli sebze yemeklerinde çeşni olarak kullanılır. Zerdeçalın tıbbi faydaları da vardır. Zerdeçal piyasada parmak ve toz şeklinde bulunur. Araştırmalar gösteriyor ki etken maddesi kurkumin olan zerdeçalın antienflamatuvar, antikanserojen ve antiaterojenik olarak kullanılması olasıdır. ZERDEÇALIN FAYDALARI Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu gibi pek çok doktor ve uzman zerdeçalın faydalarına değinmektedir. Zerdeçal kansere karşı önlem ve tedavide yardımcı olarak kullanılmaktadır. Sindirim sistemine, eklem ağrılarını azaltmada, iltihap önlemede, şeker hastalarına faydaları vardır. Kalp ve damar sağlığı için olumlu etkileri vardır. Erken yaşlanmayı önler, alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olur, İşte gerek zerdeçalın adeta saymakla bitmeyen faydaları...

Zerdeçal kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önemlisine yardımcı olur; etken maddesi olan kur kurkumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir.

LDL’yi düşürerek kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar.

Alzheimer’a yakalanma riskini azaltır.

Haricen uygulanarak ciltteki yaraların tedavi edilmesinde de kullanılabilir.

Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen zerdeçal, antioksidan olduğu için vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

Antioksiden ve anti-enflamatuvar etkileri sayesinde yüksek kan basıncı ve inflamatuvar problemlerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Araştırmalar damarda kireçlenme, plak oluşumu ve kan pıhtısı oluşumu engelleme özellikleri ile kalp krizi ve inmeye riskini azaltabilir. Kalp rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.

Diyabet tedavisinde etkilidir. İnsülin gibi görev alarak kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur.

İlerleyen yaşlarda romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Zerdeçalın safra kesesinin safra üretimini artırdığı ve böylece sindirimi rahatlattığı belirtilmektedir.

Antidepresan özelliği olan zerdeçal sakinleşmenizi sağlar.

Zengin asit içeriği sayesinde midenin oranını dengeler.

Zerdeçal suyu içilerek artrit olma riski azaltılabilir.

İltihap önleyicidir ve bir tür göz iltihabı olan üveitin tedavisinde şikayetleri azaltmaya yardımcı olarak kullanılır. ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR? Zerdeçal toz halinde yemeklere katılabileceği gibi zerdeçal çayı veya suyu da hazırlanmaktadır. Tabii en faydalısı zerdeçalın taze tüketilmesidir. Zerdeçal toz haline getirilirken yararlı bir bileşeni olan yağından kaybetmektedir. Günde 12 grama kadar zerdeçal tüketiminde bir sakınca yoktur ancak zerdeçal ya da kurkumin fazla tüketildiğinde bazı insanlarda hazımsızlığa yol açmaktadır. Piyasada zerdeçal ekstreleri de bulunmaktadır. Peki zerdeçal suyu, zerdeçal çayı evde nasıl yapılır? ZERDEÇAL SUYU / zerdeçal ÇAYI NASIL YAPILIR? Günde 1 veya iki bardak içilebilecek zerdeçal suyunu ya da çayını için kullanacağınız malzemeler şunlardır: 2 bardak su (500 ml)

1 yemek kaşığı toz zerdeçal (10 g)

2 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı bal (50 g) Hazırlanışı: ilk olarak 2 bardak suya ve bir yemek kaşığı toz zerdeçal katın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve birkaç dakika bekledikten sonra 2 adet limonun suyunu ilave edin. Soğuduktan sonra tatlandırmak için bal ekleyin ve buzdolabında saklayın. ZERDEÇALIN CİLDE FAYDALARI Zerdeçalın pek çok yararının yanında cilde olan faydalarına ayrıca değinmek gerekir. Cilt güzelliği ve sağlığı için zerdeçal maskesi kullanılmaktadır. İşte zerdeçalın cilde faydaları:

Pürüzsüz, parlak ve sağlıklı bir cilt için faydalıdır.

İltihap önleyici etkisi sayesinde sivilcelere karşı etkilidir.

Egzamaya iyi gelir ve kaşıntıyı alır.

Cilt pigmentasyonunu korur.

Cildin elastikiyetini korur ki böylece yaşlanmanın etkilerine karşı kullanılabilir.

B6 vitamini açısından zengin olan zerdeçal hücre yenilenmesine katkı sağlar.

İçindeki potasyum sayesinde kuru ciltlerin nemlendirilmesini sağlar. ZERDEÇALLI ALTIN SÜT TARİFİ Şifa deposu olarak tanımlanan altın süt de zerdeçal ile yapılmaktadır. Altın süt ile etkili bir detoks yapabilirsiniz. Altın süt için gerekli malzemeler: 3 yemek kaşığı zerdeçal, 100-150 ml su, 1 çay kaşığı karabiber ve süt. Hazırlanışı: Su, toz zerdeçal ve karabiberi karıştırın. Bu karışımı yaklaşık 8 dakika pişirin. Karışım macun kıvamına gelecek. Bunun için bir miktar daha su ekleyebilirsiniz. Pişirdiğiniz karşımı 40 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. 1 çay kaşığı macunu bir bardak süte katıp içiniz. İsterseniz tatlandırmak için bal da katabilirsiniz. ZERDEÇAL MASKESİ TARİFİ Cildi onaran ve aknelere iyi gelen zerdeçal maskesi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: Elma sirkesi (mümkünse organik), yarım çay kaşığı zerdeçal, 1 çorba kaşığı bal ve su. Maskenin hazırlanması ve uygulanması: Maske ile ilgili işlemlere başlamadan önce mutlaka yüzünüzü iyice temizleyin ve kurulayın. Maske için öncelikle 4 çay kaşığı suya 1 çay kaşığı elma sirkesi koyun. Bu karışımı bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün ve 5 dakika bekleyin.