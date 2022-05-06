Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı en hızlı nasıl geçer, belirtileri nelerdir?

Güneş yanığı, yazın güneş altında fazla kalmanın ya da güneş kremleri kullanılmadığı zaman başımıza gelecek cidden rahatsız edici bir durumdur. Bu duruma maruz kaldığımız zaman en kısa zamanda sonrasında ise güneş yanığına ne iyi gelir diyerek evde uygulayabileceğimiz çözümler ararız. Uzmanların görüşleri ile birlikte güneş yanığına iyi gelen çözümleri maddeler halinde sıraladık. Güneş yanığına iyi gelen yiyecekler ve evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler nelerdir? Güneş yanığı en hızlı ve en kolay nasıl geçer?

Güneş Yanığı Nedir?

Güneş yanığı, derinin güneş ışığına yüksek miktarda maruz kalması sonucu oluşan rahatsız edici bir durumdur. Güneş yanığı, değişik aşamalar sonrasında meydana gelir. Işığa maruz kalan deri, önce en dış tabakasını kalınlaştırarak ışığın tesirinden kendini korumaya çalışır. Daha sonra deriye rengini veren bir pigment olan Melanin yapımını arttırır. Derinin rengi, bu pigmentin artmasından dolayı koyulaşır. Işığa maruz kalma daha da uzarsa 1-24 saat içinde rahatsızlık belirtileri kendini göstermeye başlar.

Güneş Yanığı Nasıl Oluşur?

Ultraviyole ışığına çok fazla maruz kalmak en basitinden güneş yanıklarına neden olur. Bu yanık türü doğal olarak güneşin ışığından kaynaklanabileceği gibi güneş lambası ve bronzlaşmayı sağlayan cihazlar gibi yapay kaynaklı da olabilir. Bireyin cildin dış tabakasına normal rengini veren pigmentin ismidir. Güneş yanığı melanin hormonun daha hızlı üretilmesi sonucunda oluşur. Fazla melanin ise ten renginin koyulaşmasınve bronzlaşmalara yol açar. Bu bronzlaşma aslında vücudun güneş yanıklarını önlemek için UV ışınlarını engellemek için kullandığı bir yöntemdir.

Güneş Yanığı Belirtileri Nelerdir?

Güneş yanığı belirtileri, hafif bir kırmızılıktan derinin balonlaşmasına kadar değişir. Deride kabarıklık, aşırı kızarıklık, su toplama, baş ağrısı, titreme ve kusma gibi şikayetleriniz varsa güneş yanığı tedavisi için hekime başvurmalısınız. Bu şikayetler durumunuzun ciddi olduğunu ve uzman müdahale gerektirdiğini gösterir.

Güneş Yanığı Nasıl Önlenir?

Güneş yanığının sadece güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde ya da yaz aylarında olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü serin, bulutlu ve puslu havalarda da güneş yanığı olabilirsiniz. Bu nedenle güneş yanıklarından korunmak için mutlaka gerekli olan tedbirleri almanız gerekir. Peki bu tedbirler nelerdir?

Güneşe çıkılacağı zaman güneş kremi sık ve bol olarak uygulanmalıdır. Her mevsim güneş kreminin sürülmesi ve 2 saatte bir kez de yenilenmesi şarttır. Güneş kreminin UVA ve UVB ışınlarına karşı 30 veya daha fazla korunması olması gerekir. Aynı zamanda dayanıklı güneş kreminin kullanılması etkili sonuçlar verir. Güneş kreminin sokağa çıkılmadan en az 15-30 dakika öncesinde sürülmesi gerekir. Eğer ayrıca böcek böcek kovucu sprey ya da yağ kullanılıyorsa, önce güneş kremi uygulanmalıdır Güneş kremlerinin kullanım süresi 3 yıldır.

Güneşe direkt olarak maruz kalmamak için kolları ve bacakları koruyabilecek kadar geniş kenarlı bir şapka kullanılmalıdır. Aynı zamanda koyu renklerde kıyafetler ve sıkı dokunmuş kumaşlar daha fazla koruma sağlar. Sürekli olarak güneş gözlüğü de tercih edilmelidir.

Sabah 10.00 ve akşam 16.00 saatleri arasında güneşe uzun süreli maruz kalmalınmamalıdır. Bu nedenle genellikle açık havada bu saatlerin dışında kalan zaman dilimlerinde olunması daha doğrudur.

Güneş Yanığı Nasıl Geçer?

Soğuk su ile duş almak

Uzmanların, güneş yanığı tedavisinde ilk önerisi soğuk su ile duş almak veya yanık bölgelerine soğuk kompresler yapmak geliyor. Bu şekilde güneş yanığı olan bölgelerdeki ağrıları hafifletebilirsiniz. Aynı zamanda güneş yanığı sonrasında kaşıntının önüne geçebilmek için bol su içilmelidir. Çünkü deri kuruduğu zaman kaşıntının derecesi artar. Soğuk su ile banyo yapmak yanma hissini azaltacaktır. Yanıkların üzerine soğuk su ile ıslatılmış steril bir bezle pansuman yapılabilir. Yanık su toplar veya patlarsa, üzerindeki ölü deri temizlenmeli ve antibiyotikli bir krem sürülmelidir.

Yulaf ezmesi

Güneşten yanan cildinizi yumuşatmak için yulaf ezmesi kullanabilirsiniz. Yarım bardak yulaf ezmesini 1 bardak kaynar suyla iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Karışım tamamen soğuduktan sonra cildinizin güneşten yanmış bölgelerine yavaşça, dairesel hareketlerle sürün. 3-4 dakika beklettikten sonra bol suyla durulayabilirsiniz.

Aloe vera jeli

Yanık tedavisinde oldukça etkili bir çözüm olan aloe vera jeli güneş yanığını yumuşatarak cildin temizlenmesini sağlar. Cildinizin yanan bölgelerine avuç içiyle jeli iyice yedirin ve cildin emmesini bekledikten sonra soğuk suyla durulayın.

Zeytinyağı

Güneş cildi kurutur, daha çok gerilmesine neden olur ve bu gerilme ağrılar oluşturur. Bunu engellemek, cildi yumuşatmak için zeytinyağını sürün ve üzerine sıcak suyla ıslattığınız bir havlu koyun. Havlu tamamen soğuduktan sonra cildinizi silebilirsiniz.

Yoğurt

Güneş yanığına karşı en çok kullanılan uygulamadır ve gerçekten işe yarar. Yoğurt cildi yatıştırır, soğutarak rahatlama sağlar. En iyi etki için yağsız yoğurt kullanın ve yoğurdu sürmeden önce dolapta bir süre soğutun. Cilde sürüp 3-4 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.

Çilek

Eğer ki alerjiniz yok ise çilek, güneş yanığınıza iyi gelecektir. Bunun için yapmanız gereken, çileği küçük parçalar halinde ezdikten sonra yanığınızın üzerine sürmek olacaktır. Birkaç dakika bu şekilde bekledikten sonra durulayın. Uygulama sonunda cildinizin rahatladığını hissedeceksiniz.

Marul

Güneş yanığına iyi gelen bir diğer yiyecek olarak marulu sayabiliriz. Marul ile hazırlayacağınız karışım güneş yanığınızı hızlı bir şekilde geçirecektir. Bunun için geniş bir kapta marul yapraklarını kaynatın. Soğumaya bırakın. Yeteri kadar soğuduktan sonra pamuğu karışım içine bırakın ve güneş yanıklarınıza sürün. Etkisini göreceksiniz.

Salatalık

Cild sağlığı için faydalı olan ve birçok krem yapımında kullanılan salatalık, güneş yanığına iyi gelir. Bunun için yapmanız gereken ezilmiş salatalığı cildinize uygulamak olacaktır. Diğer yandan gliserin ve gül suyu ile karıştıracağınız salatalığı, güneş kremi olarak kullanabilirsiniz.

Karbonat ve lavanta yağı

Karbonat ve lavanta esansiyel yağları ısıyı düşürür ve iltihabı yatıştırır. 250 gram karbonat ve 10 damla lavanta esansiyel yağı, Ilık su dolu küvete ilave edin ve çözülene kadar karıştırın. 20 dakika kadar küvette kalın. Sabun, son derece hassaslaşan cildi kurutup tahriş edeceğinden kullanmaktan kaçının.

Elma sirkesi veya soda

Çok büyük güneş yanıklarında ise, küveti ılık suyla doldurun içine iki bardak elma sirkesi (hakiki olmasına dikkat edin) ilave edin ve karıştırın. 15 dakika içinde dinlenin vücudunuzdaki yanma hissini azalttığını hissedeceksiniz. Aynı banyoyu elma sirkesi yerine, yarım bardak soda ile de yapabilirsiniz.

Süt

Güneş yanığınızın acısı fazlaysa doğrudan buz uygulamayın. Bir kumaş veya havluyu soğuk sütle tamamen ıslatıp yanığa nazikçe dokundurun. Soğuk süt hem serinlemenizi hem acının dinmesini hem de sütteki yağ ve protein nedeniyle, hassas bölgenin yumuşamasını sağlayacaktır. Bu uygulamayı, 15 dakika süresince ve aralıklı olarak deneyebilirsiniz.

Patates

Patates, antioksidanı en bol besinlerden birisi olduğu için güneş yanıklarının bozduğu hücre yapılarının tamirinde kullanılacak en temel gıdalardan bir tanesidir. Haşlanmış patatesin kabuklarının soyulup, yanık yarasının üzerine uygulanması, iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu tedavi yöntemi aynı zamanda, yanık bölgede enfeksiyon oluşumunu da önlemektedir. Hatta patates yöntemi, çoğu hastanede de uygulanmaktadır.

GÜNEŞ YANIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Güneş yanığı ciddi acılara sebep olduğundan korunma yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak önemlidir. Özellikle yaz aylarında dışarıda geçirilen zamanın artmasıyla yaşanması muhtemel hale gelen güneş yanığından nasıl korunulur?

Güneş yanığından korunmanın ilk adımı, güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde güneşlenmemektir. Eğer ki dışarıda durmanız gerekiyorsa mümkün olduğunca gölgede kalmalısınız. Güneşlenmeden önce 50 ve üstü faktör güneş koruyucu kullanılmalıdır. Güneşin dik geldiği saatlerde şapka ve gözlük kullanılmalıdır.

Güneş koruyucuları 2 saatte bir tekrar sürülmeli, hava bulutlu da olsa güneş koruyucu kullanmadan dışarı çıkılmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulanmalıdır.

D vitamini almak düşüncesiyle güneş koruyucu kullanımından vazgeçmek doğru değildir. D vitamininin yeterli miktarda alınması için10-20 dakika boyunca yüz ve ellerin güneş görmesi yeterlidir.

Çocukluk çağında güneş yanığı riski yüksek olmakla beraber, 6 aydan küçük bebeklerin uzun süreli direkt güneş maruziyetinden korunması, 6 aydan büyüklerin ise yüksek koruma faktörlü ürünleri kullanması gerekmektedir.

Bu tedbirlerin dışında aşağıdaki saydığımız ürünlerin kullanımı, güneş yanığı öncesi ve sonrasında, korunma ve tedaviye yardımcı olması nedeniyle faydalıdır.

Domates: İçinde bulunan likopen sayesinde domates, güneş yanıklarında doğal koruyucu görevi görüyor. Yapılan bir araştırmada, 3 ay boyunca düzenli olarak domates yiyen kişilerin, yemeyenlere oranla güneş yanıklarından %25 daha az etkilendiği keşfedilmiş.

Yeşil Çay: Yeşil çay kelimenin tam anlamıyla gerçek bir cilt dostu. İçinde bulunan antioksidanlar ve anti-aging maddeleri sayesinde, sadece yanıklardan korumakla kalmıyor, ayrıca güneş ışınlarının diğer zararlı maddelerinden de korunmamızı sağlıyor.

Ayçekirdeği: Ayçekirdeğinin içinde bulunan E vitamini, güneş yanıklarına karşı koruma ve tedavide çok önemli bir yer tutuyor.

Nar: Narda bulunan elajik asit, güneşten gelen ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlarken, içinde bulunan antioksidanlar güneş yanıklarına karşı doğrudan tedavi görevi görür.



