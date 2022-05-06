Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı en hızlı nasıl geçer, belirtileri nelerdir?

Güneş yanığı, yazın güneş altında fazla kalmanın ya da güneş kremleri kullanılmadığı zaman başımıza gelecek cidden rahatsız edici bir durumdur. Bu duruma maruz kaldığımız zaman en kısa zamanda sonrasında ise güneş yanığına ne iyi gelir diyerek evde uygulayabileceğimiz çözümler ararız. Uzmanların görüşleri ile birlikte güneş yanığına iyi gelen çözümleri maddeler halinde sıraladık. Güneş yanığına iyi gelen yiyecekler ve evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler nelerdir? Güneş yanığı en hızlı ve en kolay nasıl geçer?
Güneş yanığı, derinin güneş ışığına yüksek miktarda maruz kalması sonucu oluşan rahatsız edici bir durumdur. Güneş yanığı, değişik aşamalar sonrasında meydana gelir. Işığa maruz kalan deri, önce en dış tabakasını kalınlaştırarak ışığın tesirinden kendini korumaya çalışır. Daha sonra deriye rengini veren bir pigment olan Melanin yapımını arttırır. Derinin rengi, bu pigmentin artmasından dolayı koyulaşır. Işığa maruz kalma daha da uzarsa 1-24 saat içinde rahatsızlık belirtileri kendini göstermeye başlar.
Ultraviyole ışığına çok fazla maruz kalmak en basitinden güneş yanıklarına neden olur. Bu yanık türü doğal olarak güneşin ışığından kaynaklanabileceği gibi güneş lambası ve bronzlaşmayı sağlayan cihazlar gibi yapay kaynaklı da olabilir. Bireyin cildin dış tabakasına normal rengini veren pigmentin ismidir. Güneş yanığı melanin hormonun daha hızlı üretilmesi sonucunda oluşur. Fazla melanin ise ten renginin koyulaşmasınve bronzlaşmalara yol açar. Bu bronzlaşma aslında vücudun güneş yanıklarını önlemek için UV ışınlarını engellemek için kullandığı bir yöntemdir.
Güneş yanığı belirtileri, hafif bir kırmızılıktan derinin balonlaşmasına kadar değişir. Deride kabarıklık, aşırı kızarıklık, su toplama, baş ağrısı, titreme ve kusma gibi şikayetleriniz varsa güneş yanığı tedavisi için hekime başvurmalısınız. Bu şikayetler durumunuzun ciddi olduğunu ve uzman müdahale gerektirdiğini gösterir.
Güneş yanığının sadece güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde ya da yaz aylarında olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü serin, bulutlu ve puslu havalarda da güneş yanığı olabilirsiniz. Bu nedenle güneş yanıklarından korunmak için mutlaka gerekli olan tedbirleri almanız gerekir. Peki bu tedbirler nelerdir?
Soğuk su ile duş almak
Uzmanların, güneş yanığı tedavisinde ilk önerisi soğuk su ile duş almak veya yanık bölgelerine soğuk kompresler yapmak geliyor. Bu şekilde güneş yanığı olan bölgelerdeki ağrıları hafifletebilirsiniz. Aynı zamanda güneş yanığı sonrasında kaşıntının önüne geçebilmek için bol su içilmelidir. Çünkü deri kuruduğu zaman kaşıntının derecesi artar. Soğuk su ile banyo yapmak yanma hissini azaltacaktır. Yanıkların üzerine soğuk su ile ıslatılmış steril bir bezle pansuman yapılabilir. Yanık su toplar veya patlarsa, üzerindeki ölü deri temizlenmeli ve antibiyotikli bir krem sürülmelidir.
Yulaf ezmesi
Güneşten yanan cildinizi yumuşatmak için yulaf ezmesi kullanabilirsiniz. Yarım bardak yulaf ezmesini 1 bardak kaynar suyla iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Karışım tamamen soğuduktan sonra cildinizin güneşten yanmış bölgelerine yavaşça, dairesel hareketlerle sürün. 3-4 dakika beklettikten sonra bol suyla durulayabilirsiniz.
Aloe vera jeli
Yanık tedavisinde oldukça etkili bir çözüm olan aloe vera jeli güneş yanığını yumuşatarak cildin temizlenmesini sağlar. Cildinizin yanan bölgelerine avuç içiyle jeli iyice yedirin ve cildin emmesini bekledikten sonra soğuk suyla durulayın.
Zeytinyağı
Güneş cildi kurutur, daha çok gerilmesine neden olur ve bu gerilme ağrılar oluşturur. Bunu engellemek, cildi yumuşatmak için zeytinyağını sürün ve üzerine sıcak suyla ıslattığınız bir havlu koyun. Havlu tamamen soğuduktan sonra cildinizi silebilirsiniz.
Yoğurt
Güneş yanığına karşı en çok kullanılan uygulamadır ve gerçekten işe yarar. Yoğurt cildi yatıştırır, soğutarak rahatlama sağlar. En iyi etki için yağsız yoğurt kullanın ve yoğurdu sürmeden önce dolapta bir süre soğutun. Cilde sürüp 3-4 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.
Çilek
Eğer ki alerjiniz yok ise çilek, güneş yanığınıza iyi gelecektir. Bunun için yapmanız gereken, çileği küçük parçalar halinde ezdikten sonra yanığınızın üzerine sürmek olacaktır. Birkaç dakika bu şekilde bekledikten sonra durulayın. Uygulama sonunda cildinizin rahatladığını hissedeceksiniz.
Marul
Güneş yanığına iyi gelen bir diğer yiyecek olarak marulu sayabiliriz. Marul ile hazırlayacağınız karışım güneş yanığınızı hızlı bir şekilde geçirecektir. Bunun için geniş bir kapta marul yapraklarını kaynatın. Soğumaya bırakın. Yeteri kadar soğuduktan sonra pamuğu karışım içine bırakın ve güneş yanıklarınıza sürün. Etkisini göreceksiniz.
Salatalık
Cild sağlığı için faydalı olan ve birçok krem yapımında kullanılan salatalık, güneş yanığına iyi gelir. Bunun için yapmanız gereken ezilmiş salatalığı cildinize uygulamak olacaktır. Diğer yandan gliserin ve gül suyu ile karıştıracağınız salatalığı, güneş kremi olarak kullanabilirsiniz.
Karbonat ve lavanta yağı
Karbonat ve lavanta esansiyel yağları ısıyı düşürür ve iltihabı yatıştırır. 250 gram karbonat ve 10 damla lavanta esansiyel yağı, Ilık su dolu küvete ilave edin ve çözülene kadar karıştırın. 20 dakika kadar küvette kalın. Sabun, son derece hassaslaşan cildi kurutup tahriş edeceğinden kullanmaktan kaçının.
Elma sirkesi veya soda
Çok büyük güneş yanıklarında ise, küveti ılık suyla doldurun içine iki bardak elma sirkesi (hakiki olmasına dikkat edin) ilave edin ve karıştırın. 15 dakika içinde dinlenin vücudunuzdaki yanma hissini azalttığını hissedeceksiniz. Aynı banyoyu elma sirkesi yerine, yarım bardak soda ile de yapabilirsiniz.
Süt
Güneş yanığınızın acısı fazlaysa doğrudan buz uygulamayın. Bir kumaş veya havluyu soğuk sütle tamamen ıslatıp yanığa nazikçe dokundurun. Soğuk süt hem serinlemenizi hem acının dinmesini hem de sütteki yağ ve protein nedeniyle, hassas bölgenin yumuşamasını sağlayacaktır. Bu uygulamayı, 15 dakika süresince ve aralıklı olarak deneyebilirsiniz.
Patates
Patates, antioksidanı en bol besinlerden birisi olduğu için güneş yanıklarının bozduğu hücre yapılarının tamirinde kullanılacak en temel gıdalardan bir tanesidir. Haşlanmış patatesin kabuklarının soyulup, yanık yarasının üzerine uygulanması, iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu tedavi yöntemi aynı zamanda, yanık bölgede enfeksiyon oluşumunu da önlemektedir. Hatta patates yöntemi, çoğu hastanede de uygulanmaktadır.
Güneş yanığı ciddi acılara sebep olduğundan korunma yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak önemlidir. Özellikle yaz aylarında dışarıda geçirilen zamanın artmasıyla yaşanması muhtemel hale gelen güneş yanığından nasıl korunulur?
Bu tedbirlerin dışında aşağıdaki saydığımız ürünlerin kullanımı, güneş yanığı öncesi ve sonrasında, korunma ve tedaviye yardımcı olması nedeniyle faydalıdır.
Domates: İçinde bulunan likopen sayesinde domates, güneş yanıklarında doğal koruyucu görevi görüyor. Yapılan bir araştırmada, 3 ay boyunca düzenli olarak domates yiyen kişilerin, yemeyenlere oranla güneş yanıklarından %25 daha az etkilendiği keşfedilmiş.
Yeşil Çay: Yeşil çay kelimenin tam anlamıyla gerçek bir cilt dostu. İçinde bulunan antioksidanlar ve anti-aging maddeleri sayesinde, sadece yanıklardan korumakla kalmıyor, ayrıca güneş ışınlarının diğer zararlı maddelerinden de korunmamızı sağlıyor.
Ayçekirdeği: Ayçekirdeğinin içinde bulunan E vitamini, güneş yanıklarına karşı koruma ve tedavide çok önemli bir yer tutuyor.
Nar: Narda bulunan elajik asit, güneşten gelen ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlarken, içinde bulunan antioksidanlar güneş yanıklarına karşı doğrudan tedavi görevi görür.
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