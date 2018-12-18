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Yanık/yara izleri geçer mi?

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 17.12.2018 17:02 | Son Güncelleme

Yanık ve yara izi tedavisinde kaydedilen ilerleme ile günümüzde etkili sonuçlar elde etmek mümkün. Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, yanık/yara izleri tedavilerinin nasıl yapıldığından bu durumlarda yapılması gerekenlere kadar önemli uyarılarda bulundu.

Yanık/yara izleri geçer mi?

Son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte bu alanda yapılan çalışmalar arttığı için kişilerin hem estetik açıdan daha özgüvenli hissetmesi hem de izlerin oluşmasına neden olan olayları bir nebze olsa da unutmaları sağlanıyor.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde yapılan cerrahi müdahalelerde uygulama bölgesinde iz kalmaması için gereken tedbirler alınıyor. Ancak büyük operasyonlarda, yaralanma ve ileri derecede yanıklarda iz oluşması kaçınılmaz.

Meydana gelen izler bazı durumlarda kendiliğinden geçebilir ya da kişiyi rahatsız etmeyecek düzeye gelinceye kadar iyileşebilir. Yara ya da yanık izinin bulunduğu bölgede iyileşme için hücreler daha yoğun olarak çalışırlar ve bölgede kolajen üretimi artar.

Kolajen üretiminin artmasına bağlı olarak bölgede kalınlaşma ve renk farklılıkları meydana gelir. Bu durumlarda bölgeye farklı teknikler ile müdahale edilebilir.
Lazer, mikrofat, cilt soyma ya da cerrahi teknikler ile yanık ve yara izlerinin tedavisi yapılabilir. Yara ve yanık izlerinin tamamen ortadan kalkması günümüz teknikleri ile mümkün. Bu nedenle kişiler yaşadıkları sorunları göz ardı etmek yerine bir uzmana danışarak kendilerini kötü hissettiren görünüş bozukluklarından kurtulabilirler.

Cilt soyma ya da dermabrazyon teknikleri ile bölgedeki yaralı dokunun kaldırılması ve bölgenin yeniden yapılandırılması sağlanır. Lazer ile yapılan yanık ve yara izi tedavilerinde ise deri altında termal yanma sağlanarak ve iz olan bölge iyileşmesi için uyarılır.

Mikrofat olarak adlandırılan teknik ise bölgeye içerisinde kök hücresi bulunan yağ dokusunun enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir. Bu dokunun bölgede yenilenme sağlaması ile yara ve yanık izleri tedavi edilir.
Bu tekniklerin tercih edilmediği durumlarda ise cerrahi müdahale yapılabilir. Cerrahi müdahalede yara izi çıkarılır ve bölgede iz kalmayacak dikiş malzemeleri kullanarak herhangi bir iz kalmaması için alan yeniden dikilir.

YANMA VE YARALANMA DURUMLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

İz oluşmasına neden olabilecek yanma ve yaralanma durumlarında uzman müdahalesi oldukça önemli. Kulaktan dolma bilgiler ile alternatif tedavilere yönelmek ilerde yapılabilecek düzeltmelerin de imkansız hale gelmesine neden olabilir.
Özellikle yanıklarda bölgeye yoğurt, diş macunu gibi maddeler sürmek bölgenin enfekte olmasına neden olur ve enfeksiyona bağlı olarak izin genişlemesi ile hassaslaşması gerçekleşirse ilerleyen dönemlerde tedavi zorlaşır.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı

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