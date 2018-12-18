Yanık/yara izleri geçer mi?

Son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte bu alanda yapılan çalışmalar arttığı için kişilerin hem estetik açıdan daha özgüvenli hissetmesi hem de izlerin oluşmasına neden olan olayları bir nebze olsa da unutmaları sağlanıyor.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde yapılan cerrahi müdahalelerde uygulama bölgesinde iz kalmaması için gereken tedbirler alınıyor. Ancak büyük operasyonlarda, yaralanma ve ileri derecede yanıklarda iz oluşması kaçınılmaz.

Meydana gelen izler bazı durumlarda kendiliğinden geçebilir ya da kişiyi rahatsız etmeyecek düzeye gelinceye kadar iyileşebilir. Yara ya da yanık izinin bulunduğu bölgede iyileşme için hücreler daha yoğun olarak çalışırlar ve bölgede kolajen üretimi artar.

Kolajen üretiminin artmasına bağlı olarak bölgede kalınlaşma ve renk farklılıkları meydana gelir. Bu durumlarda bölgeye farklı teknikler ile müdahale edilebilir.

Lazer, mikrofat, cilt soyma ya da cerrahi teknikler ile yanık ve yara izlerinin tedavisi yapılabilir. Yara ve yanık izlerinin tamamen ortadan kalkması günümüz teknikleri ile mümkün. Bu nedenle kişiler yaşadıkları sorunları göz ardı etmek yerine bir uzmana danışarak kendilerini kötü hissettiren görünüş bozukluklarından kurtulabilirler.