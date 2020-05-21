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Yanlış duymadınız! Market poşeti ile banyo temizliğinde mucizeler yaratın! İlk defa göreceksiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki temizlik ve ev işleri konusunda yeni bir bilgi ile karşılaşmayalım. Doğal ve basit malzemelerle temizliğin revaçta olduğu bu günlerde, bu sefer ki başrol oyuncumuz market poşeti. Hepimizin evinde olan market poşetinin bu konudaki marifetini henüz tecrübe etmediyseniz bu yazımızdan sonra mutlaka denemek isteyeceksiniz.

Yanlış duymadınız! Market poşeti ile banyo temizliğinde mucizeler yaratın! İlk defa göreceksiniz...

Evlerimizde her zaman bulunan hatta belki de her gün bir yenisini edindiğimiz market poşetleri, genelde çöpleri toplama görevini görür. Market poşeti başka ne işe yarar diye düşünüyorsanız aslında sadece 25 kuruşa, bir temizlik gerecine sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Evdeki birçok farklı yüzeyin temizliğinde de kullanılabilen poşetlerin en yaygın kullanıldığı alan aslında banyo temizliği. Biz de sizlere bu yazımızda market poşeti ile banyo temizliği nasıl yapılır, onu anlatacağız. Haydi başlayalım.

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ

Önce duşakabin temizliği ile başlayalım. Duşakabin camları, üzerinde oluşan su ve kireç lekelerini gidermenin zorluğu nedeniyle evde temizlik konusunda en fazla vakit ve enerji isteyen yerlerin başında gelir. Bugüne kadar türlü yöntemler denemiş ancak istediğiniz sonucu alamamış olabilirsiniz. Eğer siz de duşakabin camındaki lekelerle baş edemiyorsanız bahsedeceğimiz bu yöntemi mutlaka deneyin. Bunun için size lazım olan malzemeler:

  • 1 adet market poşeti
  • 1 adet krem temizleyici
  • Uzun saplı bir süpürge

Gelelim uygulamayı nasıl yapacağınıza;

Market poşetini, saplı süpürgenin ucuna geçirin ve kayarak sopadan çıkmaması için güzelce bağlayın.
Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşet üzerine yeterli miktarda dökün.
Duşakabin camlarını ıslatın ve poşeti ıslak cam üzerine sürterek, tüm camların her yerine ulaşacak şekilde güzelce temizleyin.
Bu işlem sonrasında tüm yüzeyi durulayın.
Karşılaştığınız sonucun sizi mutlu edeceğini garanti ediyoruz.

banyo

BANYO TEMİZLİĞİ

Duşakabinde olduğu gibi banyo fayansları ve hatta musluklarda da poşet ile temizlik yapmanız mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler yine aynı. Sadece bu sefer uzun saplı süpürge yerine elinizi kullanabilirsiniz.

  • Banyo musluklarını temizlemek için temizleyiciyi musluk yüzeyine dökün.
  • Poşet yardımı ile deterjanı her yere dağıtarak ve güzelce ovarak temizleyin.
  • Temizleme işlemi bittikten sonra iyice durulayın.
  • Sonuç ışıltılı ve parlak musluklar!
  • Fayans temizliği için de yöntem yine aynı.
  • Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşetin üzerine dökün.
  • Sonrasında poşeti isterseniz elinize geçirerek, isterseniz bir bez gibi kavrayarak yüzeye sürtme yoluyla deterjanı tamamen köpürterek temizleyin.
  • Tüm yüzeyler temizlendikten sonra bol suyla güzelce durulayın.
  • Karşınızda temizliği ile gözlerinizi kamaştıracak mis gibi tertemiz bir banyo!

Bu yöntemle sadece banyo ve duşakabin gibi bölümleri değil, aynı zamanda çelik tencere ve çaydanlıklarınızı, tüm musluk başlıklarınızı, ocak, davlumbaz gibi tüm yüzeyleri kolaylıkla temizleyebilir ve harika sonuçlar elde edebilirsiniz.


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