Yanlış ilaç verilen 20 çocuğun vücudu tüylendi!

Yanlış etiketlenme yapılan ilaç Granada, Cantabria ve Valencia’da piyasaya sürülmüştü.

Yanlış ilaç mağdurlarından birinin annesi geçen yıl İspanya televizyonuna çıkıp “Bir ilacın test edilmesi neden iki ay sürüyor?” diye sormuştu.

Etiket hatasının fark edilmesi, hatanın yapıldığı laboratuvarın kapatılması ve ilacın piyasadan toplatılması iki ay sürdü.

Sağlık bakanlığından gelen verilere göre yetkililer geçen yıl Temmuz ayı sonunda bir grup ailenin yetkililere şikayetinin ardından olay meydana çıktı.

Tıbbi hatanın üzerinden geçen 2 yıldan sonra bazı çocuklarda tedaviye rağmen tüylenme sorunu devam ettiği için aileler şikayetçi olarak tazminat talep ettiler.

Yanlış etiketlenen ilaçlar Granada, Cantabria ve Valensiya’da bazı eczanelerde piyasaya sürüldü. 20 çocuğun ilaçlardan doğrudan etkilendiği doğrulandı ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

İspanya’da 20’ye yakın çocuğa mide ilacı yerine yanlışlıkla verilen saç uzatma ilacı nedeniyle, çocukların vücududa tüylenme oldu.

Yapılan hatanın fark edilmesi, laboratuvarın kapatılması ve ilacın piyasadan geri çekilmesi iki ay sürdü.

İspanyol televizyonuna konuşan anne “Bize hiçbir açıklama yapılmadı. Endişeliyim, korkuyorum, anlaşılmadığımı hissediyorum” dedi. Kızının bu ilaçtan yüksek doz aldığını söyleyen anne, sonraki adımlar için yetkililer tarafından aranmadığını söyledi.

Aileler laboratuvar, ilacın üretimini, dağıtımını ve satışını yapan çeşitli firmalar ve Cantabria’daki iki eczane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bazı aileler, tedaviye rağmen tüylenmenin devam ettiğini söyledi.

Vücuttaki fazla kıllı görünüm ‘kurt adam sendromu’ olarak adlandırılıyor. Doğal şekliyle oluşan hipertikroz, tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ancak İspanya’daki çocuklardaki tüylenme sorununun çözülüp çözülemeyeceği henüz belirsiz.

Hipertikroz Nedir?

Hipertikroz, vücudun herhangi bir yerinde aynı yaşta, ırkta ve cinsiyetteki birine göre daha fazla tüylenme görülmesi durumunu anlatan bir terimdir. Oldukça nadir görülen bu durum doğuştan veya sonradan gelişebilir. Bu hastalıktan muzdarip olanlar tarih boyunca toplum tarafından kötü muamele ile karşılaştı.

Aşırı tüylenme, kişilerde utanç hissine yol açarak duygusal yüke neden olur. Tedavi seçenekleri kısıtlı olan bu hastalıkta terapi sonuçları her zaman tatmin edici olmayabilir. Tüylerin ortadan kaldırılmasında kullanılan tek bir metod yoktur. Yöntemler tüylerin yapısına, bulunduğu bölgeye, miktarına, yaşına ve kişisel tercihlerine göre değişiyor.



