Yanlış mastürbasyon cinsel ilişkiden soğutuyor!

Hazza ulaşmak için belirli kurallar vardır. Bu kurallar dışında yapılan yanlış mastürbasyon teknikleri ise cinsel hayatımızda erken boşalma, geç boşalma, ilişkiden zevk alamama ve cinsel isteğin azalması gibi bir takım sorunları beraberinde getirmektedir.
Kişinin kendi kendini doyuma ulaştırması olarak tanımlanan mastürbasyonda amaç, haz almak ve tatmin olmaktır. Haz alındığında orgazm kendiliğinden gerçekleşmektedir. Yapılan mastürbasyon cinsel ilişkiye ne kadar yakın ya da benzer olursa o kadar başarılı olur.
Yapılan araştırmalarda, evli erkeklerin yüzde 85’i evli kadınların ise yüzde 40’ı mastürbasyon yapmaktadır. Partneri olmayan kişilerde bu oran yüzde 100’e yakındır. Mastürbasyon ilişkisi olmayanlarda kaçınılmaz bir eylem olarak karşımıza çıkmakta.
Doyuma Ulaşmanın Altın Kuralları
Aklınıza her düştüğünde mastürbasyon yapmayın. Her canınızın istediğinde mastürbasyon yapmak, cinsel isteğinizin azalmasına yol açar.
Mastürbasyon yaparken kendinize uygun zaman ve mekan oluşturun. Stres altında aceleyle yapılan mastürbasyonlar, ilerideki cinsel hayatınızda ciddi sorunlara yol açabilir.
Mastürbasyondan alacağınız zevki doruklara ulaştırmak için seksi iç çamaşırlarınızı giyinin. Adeta partnerinizle buluşuyormuş gibi kendinizle buluşurken de hazırlanın.
Özellikle bakireler için en uygun yöntem sürtünmedir. İstenilen sertlik ve büyüklükte yastığı bacağınızın altına alın ve istenilen pozisyonla ileri- geri hareket edin. Bu şekilde yapılan mastürbasyonla kızlık zarı zarar görmez. Vajinanın en hassas bölgesi olan klitorise parmaklarınıza hafifçe veya sertçe masaj yaparak orgazm olabilirsiniz.
Yorgunken Mastürbasyon Yapmayın!
Mastürbasyon öncesi idrar hissi olmaması gerekir. Aksi halde alacağınız haz azalır. Aynı zamanda mastürbasyon sonrası idrar yapmaya çalışırsanız yanma, ağrı, acı ve zorlanma olur. Mastürbasyon sırasında fantezi kurun. Görsel bir materyal kullanmayın.( film, dergi, resim vs) Fantezileriniz partneriniz ile yapabileceğiniz fanteziler olsun. Gerçekleşmesini istediğiniz ve uygulanabilir fanteziler kurmalısınız.
Yorgun, stresli ve kaygılı olduğunuz zamanlarda mastürbasyon yapmayın. Sorunlardan kaçmak için mastürbasyon eylemini kullanmayın. Mastürbasyon öncesinde fiziksel heyecanınızı yatıştırın. Nefes alıp verişinizi düzenleyin. Vücut kaslarınızı gevşetin.
Op. Dr. Berk Karataş
Üroloji Uzmanı
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