Yanlış mastürbasyon cinsel ilişkiden soğutuyor!

Hazza ulaşmak için belirli kurallar vardır. Bu kurallar dışında yapılan yanlış mastürbasyon teknikleri ise cinsel hayatımızda erken boşalma, geç boşalma, ilişkiden zevk alamama ve cinsel isteğin azalması gibi bir takım sorunları beraberinde getirmektedir.

Kişinin kendi kendini doyuma ulaştırması olarak tanımlanan mastürbasyonda amaç, haz almak ve tatmin olmaktır. Haz alındığında orgazm kendiliğinden gerçekleşmektedir. Yapılan mastürbasyon cinsel ilişkiye ne kadar yakın ya da benzer olursa o kadar başarılı olur.

Yapılan araştırmalarda, evli erkeklerin yüzde 85’i evli kadınların ise yüzde 40’ı mastürbasyon yapmaktadır. Partneri olmayan kişilerde bu oran yüzde 100’e yakındır. Mastürbasyon ilişkisi olmayanlarda kaçınılmaz bir eylem olarak karşımıza çıkmakta.

Doyuma Ulaşmanın Altın Kuralları

Aklınıza her düştüğünde mastürbasyon yapmayın. Her canınızın istediğinde mastürbasyon yapmak, cinsel isteğinizin azalmasına yol açar.

Mastürbasyon yaparken kendinize uygun zaman ve mekan oluşturun. Stres altında aceleyle yapılan mastürbasyonlar, ilerideki cinsel hayatınızda ciddi sorunlara yol açabilir.