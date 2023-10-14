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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla sosyal medyada gündem yarattı! Selfiesi bile beğeni rekoru kırdı

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla sosyal medyada gündem yarattı! Selfiesi bile beğeni rekoru kırdı

    14.10.2023 16:21 | Son Güncelleme:
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    Yapay zeka aracılığıyla oluşturulan Milla Sofia isimli karakter sosyal medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Kısa sürede 95 bini aşkın takipçiye ulaşan Milla Sofia Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda selfiesini yayınladı. Fenomen ismin gönderisi hayranlarının beğenisini topladı.

    Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia isimli karakter sosyal medyanun ilgisini her paylaşımla çekmeye devam ediyor. Instagram hesabında yer alan biyografisinde Helsinkili ve 24 yaşında olduğu belirtilen Sofia son olarak siyah bluzuyla selfie çekildiği bir paylaşım yaptı. Fenomen ismin pozu hayranlarının beğenisini toplarken tepkilerin odağına da yerleşti.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sofia'nın paylaşımına övgü dolu yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ise gerçeklik algısı üzerinden eleştiri oklarını yöneltti. Bazıları, kadınların kendilerini internette gördükleri yapay zeka etkileyicileriyle karşılaştırmaya başlayacaklarına dair endişelerini dile getirdi.

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