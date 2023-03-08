Yapay zeka ile insan it dalaşına girdi! Kazanan ise...

Futurism'in The South China Morning Post'un haberinden aktardığı bilgilere göre, it dalaşında iki küçük, insansız, sabit kanatlı uçak kullanıldı; tek fark, birinin yerleşik bir yapay zekâ pilotu tarafından, diğerinin ise yerden bir insan tarafından uzaktan kumanda edilmesiydi.

Konuyla ilgili makale, Çin ordusunun Sichuan'daki Aerodinamik Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nden profesör Huang Juntao liderliğindeki bir ekip tarafından geçen hafta Çin'in Acta Aeronautica et Astronautica Sinica dergisinde yayınlandı.

"YAPAY ZEKANIN KRAL OLACAĞI HAVA MUHAREBESİ ÇAĞI UFUKTA"

Habere göre, araştırmacılar çalışmalarında yapay zekanın üstün hesaplama kabiliyetiyle, çatışmada inisiyatif kazanmak için savaşın gelişimini daha doğru bir şekilde tahmin edebileceğinden bahsediyor ve "Yapay zekanın kral olacağı hava muharebesi çağı ufukta" diye de bir ekleme yapıyorlar.

Bazı zorluklar devam etse de, bilim insanları havadaki savaşın "yapay zeka pilotluk teknolojisinin mühendislik açısından uygulanabilirliğini kanıtladığını" iddia ediyor.

Çalışmada, "Otonom karar verme kabiliyetine sahip uçaklar, reaksiyon hızı açısından insanlardan tamamıyla daha iyi performans gösterebilir" deniyor.

Ayrıca, araştırmacıların iddia ettiği gibi, yapay zekanın hızlı dönüşler sırasında beyne giden oksijeni kaybetmek ya da ölümden korkmak gibi insani şeyler hakkında endişelenmesine gerek yok.

