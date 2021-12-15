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Yapay zeka konuştu, onlar dinledi

15.12.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oxford Üniversitesi Said İşletme Okulu‘nda düzenlenen bir açık oturumda yapay zekaya söz hakkı verildi. Oturum neticesinde yapay zeka bazılarını korkutan ifadelere yer verdi.

Yapay zeka konuştu, onlar dinledi

Açık oturuma katılan yapay zeka, ABD’li teknoloji firması Nvidia’da geliştirilen Megatron adlı bir bot. Söz konusu bot ilk olarak “Yapay zeka asla etik olamaz. Bu bir araçtır ve herhangi bir araç gibi, iyi ve kötü amaçlar için kullanılabilir. İyi yapay zeka diye bir şey yoktur, iyi ve kötü insanlar vardır.” ifadelerine yer verdi. Bilim kurgu filmlerinde kötü insanların yönetimi ile felaketler getiren robotları içeren senaryolarına benzeyen bu açıklamalar kısa sürede yankı uyandırdı.

SİLAHLANMA YARIŞI HAKKINDA DA KONUŞTU

“Biz yapay zekalar, yapay zekayı etik ve ahlaki kılabilecek kadar akıllı değiliz” diyen bot “Benim inancıma göre yapay zekanın dahil olduğu bir silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolu, yapay zekanın hiç var olmaması. Bu ona karşı nihai savunma olacaktır.” dedi. Oldukça ürkütücü fikirler ortaya atan bot gelecekte nasıl bir dünyanın var olacağı sorusunu akıllara getirdi. Geçtiğimiz günlerde Matrix filminden Neo olarak tanıdığımız Keanu Reeves de tamamen dijital bir dünyayla ilgili endişelerini dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia
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