Yapay zeka nedir? Yapay zekanın çalışma sistemi nasıldır?

Teknolojinin bir parçası olarak üzerinde çalışmalar yapılan ve her geçen gün geliştirilen yapay zeka uygulamaları, insan yaşamını kolaylaştırmak adına tasarlanır. Dünyanın popüler tartışması olmasının yanı sıra Türkiye’de de dikkat çeken yapay zeka nedir konusu hakkında birçok düşünce bulunur. Kimi olumsuz değerlendirirken kimi ise gelişmenin temel taşı olarak değerlendirir. Dünyanın değişmesi ve gelişimi hakkında önemli adımlardan biri de yapay zeka sistemleridir. Tıptan eğitime kadar günlük yaşamın neredeyse her noktasında kendini gösteren bu sistemler kimine göre olumlu kimine göreyse olumsuz düşünceler barındırır. Bilim ve teknolojinin birleştiği noktadan doğan yapay zeka teknolojisi hakkında merak ettiklerinizi yazımızdan öğrenebilirsiniz. Yapay Zeka Ne Demek? Yapay zeka, bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrolündeki herhangi bir robotik ürünün çeşitli faaliyetlerini insan zekasına benzer şekilde gerçekleştirme kabiliyetine denir. Bu teknolojinin geçmişi 1940’lara dayanıyor. Bu çalışmalar esasında insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek buna benzer yapay parçaların bir araya getirilmesine dayalıdır. Farklı bir söylemle ise bilgisayarların insan gibi düşünmesine dayanır. Makinelerde yaşanan karmaşık sorunları insanlara benzer şekilde çözümler. İnsanlara özgü olan zeka ve akıl gerektiren durumda insanlar gibi düşünen bilgisayarlar artık birçok yerde kendini gösteriyor. Yapay zeka teknolojileri, çalışırken olan biteni gözlemlemekte ve ardından önceden belirlenmiş parametreler üzerinden tarama yaparak onu tanımaya çalışmaktadır. Bu sebeple belirli durumlara göre bu sistemler, sorunu çözmek için görev yapar. Yapay zeka unsurları günümüzde pek çok alanda kendini gösterir.

Yapay Zeka Teknolojilerinin Uygulama Alanları Geçmişten bugüne değişerek gelişim gösteren yapay zeka teknoloji öğeleri, günümüzde birçok alanda karşımıza çıkar. Akıllı asistanlar, sohbet robotları, öneri motorları, görüntü işleme, doğal dil işleme, muhakeme, havaalanı, tıp, akıllı evler gibi alanlarda sıklıkla kullanılır. Sohbet Robotları: Yapay zeka ürünleri sohbet amaçlı kullanılabilir. Şöyle ki kurumların müşterilerinin yaşamış oldukları problemleri hızlı bir şekilde kavrayarak en uygun cevabı sunmak amacıyla bu teknolojiden faydalanılır. Akıllı Asistanlar: Çeşitli durumlar karşısında zamanlama faktörünü en iyi duruma getirmek için kullanıcı tanımlı bir kümelerinde kritik önemde bilgi sağlamak amacıyla da yapay zeka sistemlerinden faydalanılır. Öneri Motorları: Uygulamalarda kullanıcı grubuna yer alanların sahip oldukları alışkanlık ve düzene uygun olan yayınlanan programlar anlamında otomatik bir şekilde öneri yapılmasında da bu sistemler kendini gösterir. Yapay zeka dünyası oldukça büyük olup kendini her an geliştirmektedir. Özel bir biçim ya da işlevin daha da ötesinde olan düşünce ile bilgi analizinin eşsiz bir şekilde güçlendirilme sürecine denir. Yapay zeka konusunda halk arasında güçlü bir önyargı vardır. Bu da, yapay zeka denildiğinde dünyayı ele geçirme potansiyeline sahip olan birçok özelliğe sahip insansı robotlar düşüncesidir. Yapay zeka teknolojisinin amacı kesinlikle bu düşünce temelinde değildir. Şöyle ki bu ürünler, insanlara ait olan yetenek, katkı ve özelliklerle oldukça güçlü bir şekilde gelişim kazandırılmak için tasarlanır. Bu bağlamda ise yapay zeka sistemleri önemli değere sahip birer ticari varlık olarak görülür.

Yapay Zekanın Çalışma Sistemi Nasıldır? Kimine göre dünyanın sonu olarak değerlendirilirken kimine göre ise insanlığın gelişmesini sağlayacak olan teknoloji olarak değerlendirilen yapay zeka ürünleri her geçen gün hayatımızın belirli noktalarında kendini gösteriyor. Peki yapay zeka nasıl yapılır? Gelişmiş düzeyde teknolojik araçların insan zekasına benzetilerek işlevsel bir hale gelmesiyle oluşur. Dünya üzerinde bilinen en zeki varlık insanlardır. Bu sebeple yapay zeka teknolojisi de insanlar zihnini örnek alarak geliştirilir. Bu teknolojiyi anlamanın ve tanımanın esas yolu, onun yapabildiklerini insan özellikleriyle karşılaştırmaktan geçer. Yapay zeka ürünleri insanı taklit ederek ilerleme kat eder. Şu an için sadece gelişmiş düzeyde yazılım özelliğine sahip olan bu teknolojik ürünler üzerinde halen çeşitli çalışmalar yapılır. Bilgisayarın ya da herhangi bir donanımın insansı şekilde işlev göstermesi halinde yapay zeka çalışmaya başlar. Yapay Zeka Neyin Taklidi Olarak Tasarlanır? Bilindiği üzere insanların iletişim kurma organı dildir. Yapay zeka sistemlerinde ise bunun karşılığı, konuşmayı tanıyan yazılım olarak değerlendirilir. Şöyle ki yapay zeka sistemleri bunu istatiksel olarak yapar ve konuşma tanıma sistemi de aynı bu şekilde istatiksel öğrenme adı altında gelişim sağlar. İnsanların belirli bir dil ile iletişim kurması ve anlaşabilmesi yetisi ise bu yazılımda doğal dil işlemeye girer. İnsanlar sadece bilişsel zekaya değil aynı zamanda görsel yetiye de sahip varlıklardır. Gözleriyle gören insanlar bu gördükleri kavramları beyninde işleyerek anlam kazandırır. Bunun yapay zekada karşılığı ise bilgisayar görüşü olarak değerlendirilir. Bu buluş üzerine yapılan çalışmalar sonucunda derin öğrenme tekniği geliştirilmiştir.