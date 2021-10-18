Baş döndüren dolgun saçlar mümkün! Sönük saçlarınızı havalı göstermenin yolları

Siz de sönük saçlarınızı daha dolgun bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler oldukça basit. Neler mi gerekiyor? Gelin, birlikte öğrenelim.

TERS YÖNDE KURUTUN

Saçınızı kuruturken aynı zamanda ona şekil de verirsiniz. Kurutma makinesinin ısısı, açısı ve havanın yoğunluğu alacağınız sonucu etkiler. Sönük saçlarınıza daha dolgun bir görünüm vermek için bu önerileri adım adım uygulayın:

Banyodan sonra saçınızın fazla nemini havluyla alın.

Saçınızı öne eğin ve saç kurutma makinesini aşağıdan tutarak kurutma işlemini gerçekleştirin.

Saç kurutma makinesinden gelen havanın tek bir noktaya değil geniş bir alana ulaşmasını sağlayın.

Ilık havayla başlayıp soğuk havayla kurutma işlemini bitirin.

HACİM VEREN KÖPÜKLERİ DENEYİN

Saçlar yıkandıktan sonraki hacimlerini uzun süre devam ettiremez. Saatler içerisinde söner ve yağlanmanın da etkisiyle yapışmış gibi görünürler. Bu yüzden ilk hacimlerini sabitlemek için kullanacağınız ürünler kurtarıcınız olabilir.

Banyodan sonra hafif nemli saça uygulayabileceğiniz hacim veren köpükleri tercih edin.

Elinize uygun miktarda aldığınız ürünü saçınıza yedirin ve dilediğiniz şekli verin.

Şekillendirmenizi ısı ile destekleyecekseniz çok yüksek derecelere çıkmayın, uzun vadede daha fazla zararını görürsünüz.

KURU ŞAMPUAN KULLANIN

Hacim kaybı, saç derisinin yağlanmasıyla beraber saç diplerinin ağırlaşması ve saç derisine yaklaşması sonucu oluşur. Yani saç derisindeki yağlanmanın önüne geçebilen her ürün kahramanınız olabilir! Bu konudaki gizli silahınız ise kuru şampuanlar.

Saçınızı yıkayıp kurutmaya vaktinizin olmadığı günlerde en büyük kurtarıcınız kuru şampuan olur.

Ürünü saç diplerine uygulayarak parmak uçlarınızla masaj yapın.

Kuru şampuanın özel pudralı içeriği saç derisindeki yağlanmayı maskeler ve daha hacimli bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur.

SAÇ BOYUNUZU KISALTIN

Saç tipiniz ne olursa olsun, kısa saçlar her zaman daha hacimli ve havalı görünür.