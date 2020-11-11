Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır? Yapışkan lekesi çıkarma yöntemleri

Birçok farklı malzemeden yapılan eşyaların üzerinde gerek bilgilendirme gerekse koruma amacıyla bant, uhu gibi ürünler kullanılır. Malzemeleri bir arada tutmaya yardımcı olan yapıştırıcılar, kuruduktan sonra kullanıldığı alanda çıkarılması zor izler bırakabilir. Bu durumda ortaya kötü bir görünüm ortaya çıkar. Bu yazımızda “Yapışkan lekeleri nasıl çıkar?” sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. Yapışkan Lekesi Nasıl Çıkar? Ahşap, cam, kumaş, çelik gibi birçok malzemenin üzerinde oldukça zor izler bırakan yapıştırıcı çeşitleri, evde, ofiste, atölyelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Kullanım sırasında etrafa bulaştığında kolaylıkla temizlenen bu ürünler, kuruduğunda temizlemesi oldukça zor bir iz bırakır. Bu gibi durumlarda doğru temizlik yöntemini kullanarak zorlu izlerden çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Yapıştırıcıyı bulaştığı ortamdan hemen temizlemeniz işinizi kolaylaştırır. Bulunduğu ortamda kürleşen yapıştırıcıları ise üzerinde bulunduğu malzemeye zarar vermeden temizlemeniz gerekir. “Yüzeye zarar vermeden yapışkan lekesi nasıl çıkar?” sorunuza birçok farklı yöntem ile karşılık bulabilirsiniz.

Yapışkan Bant İzlerini Çıkartmak İçin Neler Yapılmalıdır? Kullanıldığı yerden çıkarıldığında arkasında gözle görülür bir iz bırakan yapışkan bantların temizlemesi oldukça zor görülmektedir. Fakat, cam, plastik, tahta gibi sık kullanılan eşyaların üzerinde bulunan bu kalıntıları, doğru yöntemleri tercih ederek malzemelerin yüzeyine zarar vermeden kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bu lekeleri sivri bir malzeme yardımıyla yüzeyden kazıyabilirsiniz. Fakat bu işlem hassas yüzeylerde çizilmeye neden olabilir. Pratik ve güvenilir bir temizleme işlemi için aseton, sıcak su, deterjan, beyaz sirke gibi malzemeler kullanabilirsiniz. Aşağıda “Yapışkan bant lekeleri nasıl çıkar?” sorusuna cevap bulabilirsiniz. Aseton ile Temizleme Yöntemi Özellikle “Camdaki yapışkan lekesi nasıl çıkar?” sorusuna cevap veren aseton, pratik ve kolay bir temizleme yöntemi olarak tercih edilir. Leke çıkarıcı olarak bilinen bu malzeme, kullanıldığı yerde iz bırakmadan mükemmel bir sonuç elde etmenize yardımcı olur. Yumuşak bir bez ya da pamuk ile bir miktar asetonu bir araya getirerek izin bulunduğu alanı bir miktar güç uygulayarak silmelisiniz. Bu işlemden sonra o bölgeyi suyla durulayarak lekelerden arınmış, tertemiz bir yüzeye sahip olabilirsiniz. Son derece kolay bir temizlik sağlayan bu malzemeyi kullanırken dikkatli olmalısınız. Bu yöntemi uygularken asetonu çok solumamalı ve cildinize zarar vermemesi için mutlaka eldiven kullanmalısınız.

Deterjan ve Sıcak Su ile Temizleme Yöntemi Eşyalarınızın üzerinde bulunan bant ve etiket izleri kötü bir görünüme sebep olur. Her evde bulunan sıcak su ve bulaşık deterjanı ile bu lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz. Öncelikle bir kap içerisinde sıcak suyu ve deterjanı iyice karıştırmalısınız. Ardından oluşturduğunuz karışımın içerisine bant izinin bulunduğu kumaş, kavanoz, bardak gibi eşyalarınızı yerleştirerek bir süre beklemelisiniz. Kalıntılar yumuşadığında ise o bölgeyi süngerin sert tarafı ile biraz ovalayarak lekelerden kurtulabilirsiniz. Bu sayede yüzeyde tek bir iz kalmaz ve karşınıza yepyeni bir ürün çıkar. Sıcaklık ile Temizleme Yöntemi Zamanla elastik özelliğini kaybeden yapıştırıcıların kalıntılarını bir saç kurutma makinesi yardımıyla yumuşatmak, lekelerden kurtulmanızı kolaylaştırır. Yapmanız gereken tek şey izlerin bulunduğu bölgeyi ısıtarak süngerin sert kısmıyla iyice ovalamak olacaktır. Burada işinizi daha da kolaylaştıran cif krem gibi güçlü yüzey temizleyici malzemelerden de yararlanabilirsiniz. Uyguladığınız yüzeyin çizmesini önleyerek daha parlak bir görünüm kazandıran bu temizleyici malzemelerin yardımıyla, kullandığınız alanlara zarar vermeden etkili bir temizleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.