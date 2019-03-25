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Yaralama şüphelisi, adliyeye götürülürken bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 3 gün önce husumetli olduğu 2 akrabasını bıçakladığı için gözaltına alınan Cemal İsaoğlu (27), hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildiği sırada bıçaklanarak öldürüldü.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 3 gün önce husumetli olduğu 2 akrabasını bıçakladığı için gözaltına alınan Cemal İsaoğlu (27), hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildiği sırada bıçaklanarak öldürüldü. Olayda 1 polis memuru da yaralandı.

Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Silopi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Nuh Mahallesi'nde Cuma günü meydana gelen kavgada husumetli olduğu 2 akrabasını bıçakla yaraladığı için gözaltına alınan Cemal İsaoğlu, emniyetteki ifadesinin ardından dün akşam yakın mesafede bulunan Sipoli Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İsaoğlu, adliyeye sevk edileceği sırada hastane çıkışında kimlikleri belirsiz 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle İsaoğlu ve 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis ve İsaoğlu, görevliler tarafından acil servise alınarak müdahale edildi. Hayati tehlikesi bulunan Cemal İsaoğlu, sevk edildiği Şırnak Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, İsaoğlu'na bıçakla saldıran 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İsaoğlu'nun cesedi otopsi için morga konuldu.

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