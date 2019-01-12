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YARALILARA ULAŞAMAYAN AMBULANSA İTFAİYEDEN "TAKOZLU" YARDIM

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 16:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta trafik kazasında yaralananlara ilk müdahalede bulunmak için yola çıkan ambulans trafik yoğunluğu nedeniyle kaza yerine ulaşamayınca yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta trafik kazasında yaralananlara ilk müdahalede bulunmak için yola çıkan ambulans trafik yoğunluğu nedeniyle kaza yerine ulaşamayınca yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ambulans, itfaiyecilerin refüje koyduğu takozla karşı şeride geçerek kaza yerine gitti.

Nisbetiye Mahallesi, Akmerkez Yolu'nda saat 15.30 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler trafik yoğunluğu nedeniyle kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti. Kaza yerine ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardımına yine yolda kalan itfaiyeciler koştu. Ters istikamette kalan ambulansın karşı şeride geçmesi için refüje plastik takoz koydu. Ambulans takozun yardımıyla karşı istikamete geçerek, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralı, hastaneye kaldırılırken trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin yola takoz koymaları

-Ambulansın karşı şeride geçmesi

-Kaza yapan araçlar

-Genel ve detaylar

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