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Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 07:05 | Son Güncelleme

İzmir'in Narlıdere ilçesinde otoyolda lastiği patlayan arkadaşlarına yardım etmek isteyen Muhammet Can Yorga (19), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi

Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Narlıdere Kavşağı yakınında meydana geldi. Balçova yönünden Narlıdere istikametine iki araç ile seyir halinde olan arkadaş grubundan iddiaya göre arkada bulunan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobilin lastiği patladı. Bunun fark eden Muhammet Can Yorga'nın içinde bulunduğu otomobil yardım etmek için durdu. Araçtan inen Yorga, arkadaşlarının lastiği değiştirmesine yardım etti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yorga'ya U.Ö. (21) yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazayı gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yorga'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Yorga'nın öldüğünü öğrenen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. U.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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