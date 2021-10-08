MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Katilin ortaya çıkmasına son 2 bölüm

Yargı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Katilin ortaya çıkmasına son 2 bölüm

08.10.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı 4. bölüm 2. fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. Sezonun en dikkat çeken işlerinden biri olan Yargı dizisinde akılları kurcalayan “Katil kim?” sorusunun cevap bulmasına son iki bölüm kaldı. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinde heyecan dorukta.

Yargı dizisinin 4. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Fragmanın son sahnesinde yer alan bilgiye göre, katil için her geçen gün çemberin daraldığı dizide katilin kim olduğu 5. bölümle birlikte ortaya çıkacak.

1

Ailelerin içindeki gizler ortaya çıktıkça ipin ucu görünmeye başlıyor. Ceylin, doğru adımlar atarak Çınar'a ulaşmayı başarır. Onun sakladığı şeyi ortaya çıkartmak için kendince yöntemleri deneyen Ceylin, sonunda bu çabasının meyvelerini toplamaya başlar.

3

Çınar, İnci'nin hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını bildiğini söyleyince Ceylin çok umutlanır.

4

Zafer’in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci’yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır.

5

Bunun üzerine bir de Zafer’in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin’i adeta yıkar.

6

Babasından yana sınanma vakti Ceylin’dedir, ikisi arasında büyük bir sorgulama yaşanacaktır.

7

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pars hem kardeşi Neva’nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz’ın hata yapmasını istediği için Çınar’ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar’ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar’ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’i IMDb’nin zirvesine taşıdıYargı dizisi Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’i IMDb’nin zirvesine taşıdı

Cinayetin ve İnci’nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’den heyecanlandıran paylaşımYargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’den heyecanlandıran paylaşım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Çıra'nın zeytin dalına Selin Ciğerci'den bomba yanıtGökhan Çıra'nın zeytin dalına Selin Ciğerci'den bomba yanıt
Son canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyorSon canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyor
Sevilen programda Squid Game sürprizi!Sevilen programda Squid Game sürprizi!
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

Yanarak can vermişti! İsveç müzesinden Hz. Muhammed karikatürü kararı

Yanarak can vermişti! İsveç müzesinden Hz. Muhammed karikatürü kararı

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

İstanbul'da 500 bin dolarlık tuzak!

İstanbul'da 500 bin dolarlık tuzak!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bülent Ersoy'u topa tuttu

Bülent Ersoy'u topa tuttu

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.