Yargı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Katilin ortaya çıkmasına son 2 bölüm

Yargı dizisinin 4. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Fragmanın son sahnesinde yer alan bilgiye göre, katil için her geçen gün çemberin daraldığı dizide katilin kim olduğu 5. bölümle birlikte ortaya çıkacak.

Ailelerin içindeki gizler ortaya çıktıkça ipin ucu görünmeye başlıyor. Ceylin, doğru adımlar atarak Çınar'a ulaşmayı başarır. Onun sakladığı şeyi ortaya çıkartmak için kendince yöntemleri deneyen Ceylin, sonunda bu çabasının meyvelerini toplamaya başlar.

Çınar, İnci'nin hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını bildiğini söyleyince Ceylin çok umutlanır.

Zafer’in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci’yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır.

Bunun üzerine bir de Zafer’in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin’i adeta yıkar.

Babasından yana sınanma vakti Ceylin’dedir, ikisi arasında büyük bir sorgulama yaşanacaktır.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pars hem kardeşi Neva’nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz’ın hata yapmasını istediği için Çınar’ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar’ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar’ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

Cinayetin ve İnci’nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.



