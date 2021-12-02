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Yargı dizisi 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz'ın aşkı büyük sınavdan geçiyor

02.12.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 12. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın yeni bölümünde, Ceylin ve Ilgaz'ın aşkı büyük bir sınavdan geçiyor. Ilgaz'ın babası konusundaki itirafından sonra Ceylin çılgına dönüyor. Dünyası adeta başına yıkılan Ceylin, Metin'in karşısına çıkarak bunun bedeli ödeteceğini söylüyor. Ilgaz ise aşkını kaybetmekten korkuyor.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi, 12. bölümüyle 5 Aralık Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak.

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YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler. Engin’in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

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Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Acaba içlerinde derin bir yerden yükselen öfkelerini kontrol edebilecekler midir? Yoksa bu öfke büyük bir yangına mı sebep olacaktır?

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Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin’in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir “keşke”nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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