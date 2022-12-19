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Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

16.12.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yargı dizisinde, Ceylin karakterinin giydiği her parça çok beğeniliyor. Onlardan biri de fermuar detaylı beyaz kazak! Dizinin hayranları, bu beyaz kazağa alternatif olabilecek modelleri aramaya başladı bile. Biz de tasarımı, dokusu ya da stili ile Ceylin'in giydiği kazağa benzeyen parçaları bir araya getirdik. Hazırsanız başlayalım!

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

Gerek güzelliği gerek oyunculuğu ile herkesin sevgisini kazanan Pınar Deniz, Yargı dizisinin son bölümünde giydiği parçalarla tekrar gündeme geldi. Kapadokya'da çekilen bölümde, Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin karakterinin giydiği beyaz kazak çok beğenildi. Gelin, reyting rekorları kıran Yargı dizisinin Ceylin'ine çok yakışan beyaz kazağa alternatif olabilecek parçaları inceleyelim.

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1. Soğuk günlerde gözdeniz olacak: Suzanne Kışlık Kazak

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

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Hem yumuşacık hem sıcacık bir kış mevsimi geçirmek istiyorsanız Suzanne Kışlık Kazak tam size göre! Termal özelliği sayesinde sıcak tutan ve cilt dostu olmasıyla öne çıkan kazak gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. Tüylenme önleyici yapısı sayesinde uzun süre kullansanız bile eskimiyor. Ayrıca model, nefes aldıran kumaşı ile terlemeyi önlüyor. Kazağı hem günlük tarzınıza hem şık stilinize uyarlayabilirsiniz.

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2. Her kombine uyum sağlayan: Axoc Düşük Omuz Sweatshirt

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

Özellikle rüzgârlı günlerde tercih edebileceğiniz Axoc Düşük Omuz Sweatshirt, düşük omuzlu duruşuyla oversize stili benimseyenlerin ilgisini çekiyor. Spor tarza uyum sağlayan sweatshirt, yumuşak kumaştan üretildiği için rahatsızlık hissi vermiyor. Spor yaparken, koşuda, günlük yaşamda, dilediğiniz her an kullanabilirsiniz. Modelin yarım fermuar detayı, onu daha ilgi çekici bir hâle getiriyor. Fermuarını istediğinizde kapatarak boyun bölgeniz için koruma sağlayabilirsiniz.

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3. Kombinlerin gözde parçası: Alexandergardi Bisiklet Yaka Triko Kazak

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

Minimal stilinizle öne çıkmak istiyorsanız Alexandergardi Bisiklet Yaka Triko Kazak'ı mutlaka denemelisiniz. Modelin pamuklu kumaşı, oldukça yumuşak bir doku sunuyor. Aynı zamanda nefes aldıran yapısı terlemeyi ve tahrişi önlüyor. Özellikle soğuk kış günlerinde tercih edebileceğiniz bu kazağı, hem spor hem klasik tarz kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Eteklerle de pantolonlarla da rahatlıkla giyebilirsiniz.

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4. Tüm gözleri üzerinize çekecek: Frzy Gevşek Örgü Kazak

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

İddialı stiliyle gören herkesi kendine hayran bırakan Frzy Gevşek Örgü Kazak, benzersiz tasarımıyla fark yaratıyor. Bahar aylarında da tercih edebileceğiniz kazak, oversize yapısıyla daha fit görünmenizi sağlıyor. V yaka olması sayesinde birçok aksesuarla kombinlenebilen kazağın üzerinde küçük pencereler bulunuyor. Esnek kumaşı gün boyu kendinizi rahat hissetmenize yardımcı oluyor.

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5. Şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Wnesy Örme Kazak

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

Her kombine uyum sağlayabilecek Wnesy Örme Kazak, göğüs bölgesindeki düğmeler sayesinde farklı bir görünüm sunuyor. Bol bir kesimi olan kazak, bel altına kadar indiği için soğuk havalarda da rahatlıkla giyilebiliyor. Elyaflı kumaşı ile çok rahat ve yumuşak bir doku sunuyor. Kazağı isterseniz pantolonlarınızın ya da eteklerinizin içine sokarak isterseniz içine farklı badiler ile giyerek kombinleyebilirsiniz.

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6. Her zaman rahatlığı tercih edenler için: Huixin Kadın Kazak

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

Şık ve benzersiz tasarımıyla beğeni kazanan Huixin Kadın Kazak, asimetrik kesimiyle kombinlerinize farklı bir dokunuş katıyor. Beyaz renkli kazağın gri ve siyah renkli alternatifleri bulunuyor. V yaka kazağınızı farklı kolyelerle tamamlayabilirsiniz. Ayrıca çok soğuk havalarda kazağın içine boyunlu badiler giyebilirsiniz. Kazağın özellikle jean pantolonlarla çok yakışacağını da unutmayın.

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7. Uzun ömürlü kullanım imkânı sunar: Fofy Kazak

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

Yumuşacık dokusuyla beğenileri üzerinde toplayan Fofy Kazak, kol manşetindeki lastikler sayesinde soğuk havanın teninize temas etmesini önlüyor. Böylece özellikle çetin kış günlerinde vazgeçilmeziniz hâline geliyor. Nefes aldıran kumaşı ile konforun vazgeçilmez adresi oluyor. Uzun ömürlü yapısı sayesinde yıllar geçse de dolaplarınızdaki yerini koruyor. Model, pantolonların yanı sıra eşofman altlarıyla da çok yakışıyor.

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8. Eşsiz stilinizi tamamlayan: Huixin Kadın Örgü Kazak

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

Stilinde farklılık arayanlara ilham olan Huixin Kadın Örgü Kazak, yırtık görünümlü dokusuyla spor tarzınıza uyum sağlıyor. Modelin asimetrik kesimi özgün bir görünüm yaratıyor. Sonbahar ve kış aylarında sizi sıcak tutan kazak, bu sırada hayranlık dolu bakışları üzerinize çekmenizi sağlıyor. V yaka kazağı farklı kıyafetlerle rahatlıkla kombinleyebilir, kendinizi gün boyu konforlu hissedebilirsiniz.

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9. Her tarza uyum sağlar: Defacto Pullover Kadın

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

Soğuk havalarda beyazın eşsiz güzelliğini yansıtmak istiyorsanız Defacto Pullover Kadın'ın dikkat çeken stilinden yararlanabilirsiniz. Dik yaka modeliyle ve dantelli kollarıyla iddialı bir stil yaratan kazak, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Bileklerindeki kaf detaylarıyla sizi sıcacık tutacak modeli, ister kot ister kumaş pantolonlarla tamamlayabilirsiniz. Kombinlerinizde eteklere de yer verebilirsiniz.

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10. Her kombininizde ona yer vermek isteyeceksiniz: Koton Basic Kazak

Yargı dizisinin Ceylin'inin giydiği beyaz kazağa alternatif öneriler

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Hem kombinde yer alabilecek bir parça arıyorsanız size Koton Basic Kazak'ı önerebiliriz. Model sayesinde soğuk kış günlerini üşümeden geçirebilirsiniz. Yüksek yakası ve fitilli yapısı sayesinde şık bir görünüm yakalayan kazak, dolabınızın gözde parçası hâline gelecek. Hem şıklığı hem rahatlığıyla herkesin ilgisini çeken kazağı, ister sportif ister klasik kombinlerinizde kullanabilirsiniz.

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