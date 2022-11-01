Gecenin Ucunda dizisinin son bölümünde Neslihan Atagül'ün giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Eşi Kadir Doğulu'yla başrolleri paylaşan Neslihan Atagül'ün yeni projesi, reytinglerde yükselmeye devam ediyor. Neslihan Atagül, dizide hayata bakış açısıyla ekranlarda çok görülmeyen Macide adlı kızı canlandırıyor. Macide'nin stili, seyircinin dikkatini çektiği için dizinin ilk bölümünden beri Macide'nin giydiği her kıyafet ilgiyle takip ediliyor. Gelin, Neslihan Atagül'ün üzerinde gördüğünüz kıyafetlere alternatif önerileri detaylı olarak inceleyelim.

1. Bahar aylarında sıcak kalmanızı sağlayacak: Only Clare L/S Cardigan Knt Noos Örgü Ceket

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Macide'nin çoğunlukla gömleklerle giydiği hırkaları, en sevilen kıyafetler arasında! Son bölümde giydiği yeşil hırkanın benzeri olan Only Clare L/S Cardigan Knt Noos Örgü Ceket, yaklaşan soğuk havalarda kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak. Ürünün dar manşetli olması, soğuk havayı geçirmiyor ve pastel tonlardaki yeşil rengi sonbahara uyum sağlıyor. Toplam üç düğmesi olan hırka, kısa boyu sayesinde kombininizi gölgelemiyor.

2. Macide'nin gömleklerini beğenenlere: Trendyolmilla Beyaz Yaka Detaylı Gömlek

Macide karakteri için sıklıkla beyaz gömlekler kullanılıyor. Eğer siz de dik ve uzun yakalı beyaz gömlekleri beğeniyorsanız Trendyolmilla Beyaz Yaka Detaylı Gömlek'i tercih edebilirsiniz. Beyaz olması sayesinde her renkle uyum sağlayan gömlek, %100 pamuk kumaştan üretiliyor. Yumuşak dokusu ve nefes alan yapısıyla terlemeyi önlerken gün boyu rahat olmanıza da yardımcı oluyor.

3. Fit görünümünüzün mimarı olacak: Butikburuc Kadın Siyah Toparlayıcı İspanyol Paça Tayt

Fiziğinizi ön plana çıkartmak istiyorsanız Butikburuc Kadın Siyah Toparlayıcı İspanyol Paça Tayt tam size göre! Ürünün basenlerde ve beldeki toparlayıcı yapısı, fazla kiloların gözükmesini engelliyor. İspanyol paça olduğu için boyu daha uzun gösteriyor. Viskon, polyester ve elastan kumaştan üretilmiş taytın dokusu; son derece yumuşak ve esnek olduğu için rahatlıkla giyilebiliyor.

4. Her parçayla kombinleyebileceğiniz: Addax Önden Bağlamalı Uzun Kollu Ajurlu Hırka

Düğmeli hırkaları pek tercih etmiyorsanız Addax Önden Bağlamalı Uzun Kollu Ajurlu Hırka'yla tarzınızı eşsiz bir görünüme ulaştırabilirsiniz. Desenli yapısıyla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz hırkayı, önündeki ipler yardımıyla bağlayarak kullanabilirsiniz. Standart beden olduğu için ürünün giyimi oldukça kolay! Üstelik uzun kolları ve crop duruşu, yazın ve kışın giyebilmenize imkân tanıyor. Her dönemin vazgeçilmez kıyafeti olarak model, dolaplarınızda mutlaka bulunması gereken parçalar arasında yer alıyor.

5. Kazakların ve hırkaların içinde kullanabileceğiniz: DeFacto Basic Oversize Fit Keten Görünümlü Gömlek

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Resmi, spor, klasik ve gündelik... Hangi tarzda kullanmak isterseniz size uyum sağlayacak DeFacto Basic Oversize Fit Keten Görünümlü Gömlek, Macide'nin tarzını benimsemek isteyenlere yardımcı oluyor. Oversize olmasıyla rahat kullanım imkânı sağlayan gömleğin her mevsime uyumlu kumaşı cildinize nefes aldırırken bir yandan da üşümenizi engelliyor. Tayt, pantolon ve eteklerle kolaylıkla kombinleyeceğiniz bu ürüne şans verebilirsiniz.

6. Macide'nin giydiği deri eteği beğenenlere: Kim Ki O Kadın Taba Kloş Suni Deri Etek

Macide gibi deri etek kullanmayı sevenlere ilham olacak Kim Ki O Kadın Taba Kloş Suni Deri Etek, soğuk havaların vazgeçilmezi! Lastikli beli sayesinde vücuda kolayca oturan etek, yukarı ya da aşağı kayma yapmıyor. Bu sayede gün boyu rahatlıkla kullanmanıza olanak tanıyor. Suni deriden üretildiği için model, uzun yıllar boyunca dayanıklı yapısını koruyor.

7. Rahatlığı ve şıklığı aynı anda arayanlara: Koton Bol Paça Pantolon Beli Lastikli Nervürlü Pantolon

Yaz ve kış giyebileceğiniz bol kesim bir pantolon arıyorsanız siz de Macide'nin giydiği pantolona benzeyen Koton Bol Paça Pantolon Beli Lastikli Nervürlü Pantolon'u tercih edebilirsiniz. Polyester ve elastan kumaştan üretildiği için ürün, günlük hayatta rahatlıkla giyilebiliyor. İçinde kolayca hareket edeceğiniz pantolonu makinede yıkayabilirsiniz. Hem günlük stilinize hem resmî tarzınıza uyum sağlayacak bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

8. Macide'nin tarzını tek bir üründe bulabilirsiniz: Trendyolmilla Yeşil Yaka Detaylı Triko Hırka

Macide'nin hırka ya da kazak içine giydiği gömlekleri beğeniyorsanız onun bu stilini tek parçada yakalamanız mümkün! Trendyolmilla Yeşil Yaka Detaylı Triko Hırka, %100 akrilik trikodan oluşuyor. Hem kolay giyiliyor hem duruşuyla görenleri etkiliyor. Crop bir hırka olarak da değerlendirebileceğiniz ürünün yaka detayı, içinde gömlek varmış gibi tasarlanmış. Soğuk havalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünü seveceğinize eminiz.

9. Zarafetinizi öne çıkaracak: Celmia Kadın Etekler Midi Uzun Etekler Evaze Yüksek Bel Etek

Macide'nin giydiği deri eteğin daha uzun boylusunu tercih etmek istiyorsanız Celmia Kadın Etekler Midi Uzun Etekler Evaze Yüksek Bel Etek, sizin için doğru bir seçim olabilir! Günlük yaşamda ya da özel günlerde kullanarak stilinizi öne çıkartabileceğiniz bu parça, yüksek bel olması ve uzun kesimiyle rahatlık sağlıyor. Ayrıca lastikli beliyle vücudunuza uyum sağlıyor.

10. Işıltınızla göz kamaştırın: Aihihe Mens Kadın Kazak Mavi Hırka Kadın İnci Boncuk Kazak Sonbahar Tek Göğüslü Örgü Hırka

Simli yapısıyla tüm dikkatleri üzerinize çekecek Aihihe Mens Kadın Kazak Mavi Hırka Kadın İnci Boncuk Kazak Sonbahar Tek Göğüslü Örgü Hırka, soğuk havalarda da şık olmak isteyenlerin bir numaralı tercihi! Bebek yaka olmasıyla stilinize farklılık katacak hırkanın zincir detayını çok seveceksiniz! Kolayca yıkanabilen ve aynı zamanda soğuk havalarda gerçek bir koruma sağlayan hırkanın yumuşak dokusu, gün boyu rahat hissettiriyor.