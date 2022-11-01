Gecenin Ucunda dizisinin son bölümünde Neslihan Atagül'ün giydiği kıyafetlere alternatif ürünler

Eşi Kadir Doğulu'yla başrolleri paylaşan Neslihan Atagül'ün yeni projesi, reytinglerde yükselmeye devam ediyor. Neslihan Atagül, dizide hayata bakış açısıyla ekranlarda çok görülmeyen Macide adlı kızı canlandırıyor. Macide'nin stili, seyircinin dikkatini çektiği için dizinin ilk bölümünden beri Macide'nin giydiği her kıyafet ilgiyle takip ediliyor. Gelin, Neslihan Atagül'ün üzerinde gördüğünüz kıyafetlere alternatif önerileri detaylı olarak inceleyelim.
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Macide'nin çoğunlukla gömleklerle giydiği hırkaları, en sevilen kıyafetler arasında! Son bölümde giydiği yeşil hırkanın benzeri olan Only Clare L/S Cardigan Knt Noos Örgü Ceket, yaklaşan soğuk havalarda kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak. Ürünün dar manşetli olması, soğuk havayı geçirmiyor ve pastel tonlardaki yeşil rengi sonbahara uyum sağlıyor. Toplam üç düğmesi olan hırka, kısa boyu sayesinde kombininizi gölgelemiyor.Ürünü İncele
Macide karakteri için sıklıkla beyaz gömlekler kullanılıyor. Eğer siz de dik ve uzun yakalı beyaz gömlekleri beğeniyorsanız Trendyolmilla Beyaz Yaka Detaylı Gömlek'i tercih edebilirsiniz. Beyaz olması sayesinde her renkle uyum sağlayan gömlek, %100 pamuk kumaştan üretiliyor. Yumuşak dokusu ve nefes alan yapısıyla terlemeyi önlerken gün boyu rahat olmanıza da yardımcı oluyor.Ürünü İncele
Fiziğinizi ön plana çıkartmak istiyorsanız Butikburuc Kadın Siyah Toparlayıcı İspanyol Paça Tayt tam size göre! Ürünün basenlerde ve beldeki toparlayıcı yapısı, fazla kiloların gözükmesini engelliyor. İspanyol paça olduğu için boyu daha uzun gösteriyor. Viskon, polyester ve elastan kumaştan üretilmiş taytın dokusu; son derece yumuşak ve esnek olduğu için rahatlıkla giyilebiliyor.Ürünü İncele
Düğmeli hırkaları pek tercih etmiyorsanız Addax Önden Bağlamalı Uzun Kollu Ajurlu Hırka'yla tarzınızı eşsiz bir görünüme ulaştırabilirsiniz. Desenli yapısıyla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz hırkayı, önündeki ipler yardımıyla bağlayarak kullanabilirsiniz. Standart beden olduğu için ürünün giyimi oldukça kolay! Üstelik uzun kolları ve crop duruşu, yazın ve kışın giyebilmenize imkân tanıyor. Her dönemin vazgeçilmez kıyafeti olarak model, dolaplarınızda mutlaka bulunması gereken parçalar arasında yer alıyor.Ürünü İncele
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Resmi, spor, klasik ve gündelik... Hangi tarzda kullanmak isterseniz size uyum sağlayacak DeFacto Basic Oversize Fit Keten Görünümlü Gömlek, Macide'nin tarzını benimsemek isteyenlere yardımcı oluyor. Oversize olmasıyla rahat kullanım imkânı sağlayan gömleğin her mevsime uyumlu kumaşı cildinize nefes aldırırken bir yandan da üşümenizi engelliyor. Tayt, pantolon ve eteklerle kolaylıkla kombinleyeceğiniz bu ürüne şans verebilirsiniz.Ürünü İncele
Macide gibi deri etek kullanmayı sevenlere ilham olacak Kim Ki O Kadın Taba Kloş Suni Deri Etek, soğuk havaların vazgeçilmezi! Lastikli beli sayesinde vücuda kolayca oturan etek, yukarı ya da aşağı kayma yapmıyor. Bu sayede gün boyu rahatlıkla kullanmanıza olanak tanıyor. Suni deriden üretildiği için model, uzun yıllar boyunca dayanıklı yapısını koruyor.Ürünü İncele
Yaz ve kış giyebileceğiniz bol kesim bir pantolon arıyorsanız siz de Macide'nin giydiği pantolona benzeyen Koton Bol Paça Pantolon Beli Lastikli Nervürlü Pantolon'u tercih edebilirsiniz. Polyester ve elastan kumaştan üretildiği için ürün, günlük hayatta rahatlıkla giyilebiliyor. İçinde kolayca hareket edeceğiniz pantolonu makinede yıkayabilirsiniz. Hem günlük stilinize hem resmî tarzınıza uyum sağlayacak bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.Ürünü İncele
Macide'nin hırka ya da kazak içine giydiği gömlekleri beğeniyorsanız onun bu stilini tek parçada yakalamanız mümkün! Trendyolmilla Yeşil Yaka Detaylı Triko Hırka, %100 akrilik trikodan oluşuyor. Hem kolay giyiliyor hem duruşuyla görenleri etkiliyor. Crop bir hırka olarak da değerlendirebileceğiniz ürünün yaka detayı, içinde gömlek varmış gibi tasarlanmış. Soğuk havalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünü seveceğinize eminiz.Ürünü İncele
Macide'nin giydiği deri eteğin daha uzun boylusunu tercih etmek istiyorsanız Celmia Kadın Etekler Midi Uzun Etekler Evaze Yüksek Bel Etek, sizin için doğru bir seçim olabilir! Günlük yaşamda ya da özel günlerde kullanarak stilinizi öne çıkartabileceğiniz bu parça, yüksek bel olması ve uzun kesimiyle rahatlık sağlıyor. Ayrıca lastikli beliyle vücudunuza uyum sağlıyor.Ürünü İncele
Simli yapısıyla tüm dikkatleri üzerinize çekecek Aihihe Mens Kadın Kazak Mavi Hırka Kadın İnci Boncuk Kazak Sonbahar Tek Göğüslü Örgü Hırka, soğuk havalarda da şık olmak isteyenlerin bir numaralı tercihi! Bebek yaka olmasıyla stilinize farklılık katacak hırkanın zincir detayını çok seveceksiniz! Kolayca yıkanabilen ve aynı zamanda soğuk havalarda gerçek bir koruma sağlayan hırkanın yumuşak dokusu, gün boyu rahat hissettiriyor.Ürünü İncele