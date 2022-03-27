Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Ekranların popüler yapımlarından olan Yargı dizisinin oyuncularına büyük ilgi gösteriliyor. Başarılı kadronun içinde Nergis Öztürk de yer alıyor. Uzun yıllardır ekranlarda olan Nergis Öztürk'ün eşinin kim olduğu, duyanları şaşırttı. Meğer yıllar önce...

NERGİS ÖZTÜRK'ÜN EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi, hem konusu hem de başarılı oyuncuları sayesinde başladığı gündem beri ilgiyle takip ediliyor.

Dizinin başarılı oyuncularından biri olan Nergis Öztürk hakkında az bilinen gerçek, duyanları şaşırttı.



Nergis Öztürk'ün eşi, kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş çıktı. İkili, 2014'te hayatını birleştirdi.

Bu evlilikten bir çocukları bulunan Öztürk ve Toktaş ikilisi meğer yıllar önce aynı dizide oynamış...



2012-2014 yılları arasında yayınlanan Böyle Bitmesin adlı drama dizisinde Nergis Öztürk 'Nisa Yazıcı'yı, Cemal Toktaş ise 'Yusuf Hakbilir' rolünü canlandırmış.

İkili aynı dizide tanışmış. Sonrasında beraber bir dizide daha rol almış.

Nesgis Öztürk, eşi ile sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Ünlü oyuncu Bergen filminde canlandırdığı 'Nadire' rolü ile beğeni topladı. Ayrıca Öztürk, Avlu dizisinde Zerrin rolünü oynadı.





