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Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

27.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Komiser Seda rolüne hayat veren Nergis Öztürk, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Yetenekli oyuncu Nesrin Öztürk'ün eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Ekranların popüler yapımlarından olan Yargı dizisinin oyuncularına büyük ilgi gösteriliyor. Başarılı kadronun içinde Nergis Öztürk de yer alıyor. Uzun yıllardır ekranlarda olan Nergis Öztürk'ün eşinin kim olduğu, duyanları şaşırttı. Meğer yıllar önce...

NERGİS ÖZTÜRK'ÜN EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi, hem konusu hem de başarılı oyuncuları sayesinde başladığı gündem beri ilgiyle takip ediliyor.

Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Dizinin başarılı oyuncularından biri olan Nergis Öztürk hakkında az bilinen gerçek, duyanları şaşırttı.
Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Nergis Öztürk'ün eşi, kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş çıktı. İkili, 2014'te hayatını birleştirdi.

Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Bu evlilikten bir çocukları bulunan Öztürk ve Toktaş ikilisi meğer yıllar önce aynı dizide oynamış...
Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

2012-2014 yılları arasında yayınlanan Böyle Bitmesin adlı drama dizisinde Nergis Öztürk 'Nisa Yazıcı'yı, Cemal Toktaş ise 'Yusuf Hakbilir' rolünü canlandırmış.

Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

İkili aynı dizide tanışmış. Sonrasında beraber bir dizide daha rol almış.

Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Nesgis Öztürk, eşi ile sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Ünlü oyuncu Bergen filminde canlandırdığı 'Nadire' rolü ile beğeni topladı. Ayrıca Öztürk, Avlu dizisinde Zerrin rolünü oynadı.

Yargı dizisinin Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

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Anahtar Kelimeler:
Nergis Öztürk Yargı dizisi
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