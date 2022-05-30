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Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? Ilgaz Kaya nasıl öldü?

30.05.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? sorusunun yanıtı Kanal D'nin sevilen dizisinin sezon finalinin yayınlanması sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Eren komiser, Ceylin'i sorgularken 6 ay sonra bilgisiyle yayınlanan sezon finalinde Eren komiserin "Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?'' dediği görüldü. Peki Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? Ilgaz Kaya nasıl öldü? İşte Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı karaktere ilişkin ayrıntılar...

Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? Ilgaz Kaya nasıl öldü?

Yargı dizisinde Ilgaz Kaya karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edildi. Kanal D'de ekrana gelen dizide Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı karakterin akıbeti merak konusu oldu. Peki Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? Ilgaz Kaya nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

YARGI ILGAZ KAYA ÖLDÜ MÜ?

Yargı dizisinin sezon finalinde; Eren komiserin 'Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?'' dediği görüldü. Merak yeni sezonda da devam edecek.

YARGI DİZİSİNİN ILGAZ'I KAAN URGANCIOĞLU DİZİDEN AYRILDI MI?

Kaan Urgancıoğlu'nun diziye veda ettiğine dair bir açıklamada bulunulmadı. Ilgaz'ın durumu Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın yeni sezonunda ortaya çıkacak.

YARGI ILGAZ KAYA KİMDİR?

Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin’in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar’la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne’yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler (2005) idi.

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara adlı tiyatro oyununda rol aldı. Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.

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Kanal D Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
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