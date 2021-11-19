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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den küfürlü yorum! Sosyal medyada olay oldu

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den küfürlü yorum! Sosyal medyada olay oldu

19.11.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, dizinin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan bir gönderiye yaptığı yorumla çok konuşuldu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den küfürlü yorum! Sosyal medyada olay oldu

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Yargı'daki performansıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen güzel oyuncu Pınar Deniz, Yargı dizisinin resmi Instagram hesabında paylaşılan bir fotoğrafa verdiği yanıtla takipçilerini şaşırttı.

Deniz, Yargı dizisinin Instagram hesabında izleyiciye sorulan ''Favori Ceylin repliğin hangisi?'' sorusuna küfürlü bir repliğini yazdı. Sosyal medya kullanıcıları, Deniz'in yorumu karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bazı takipçiler ''Pınar Deniz farkı'' ve ''Efsane kadın ya'' yorumunda bulundu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den küfürlü yorum! Sosyal medyada olay oldu

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım!Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım!

Güzelliği ve yeteneğiyle son dönemin gözde oyuncularından olan Deniz, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla da magazin gündemini meşgul ediyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den küfürlü yorum! Sosyal medyada olay oldu

Kaan Urgancıoğlu ile kusursuz bir uyum yakaladığı konuşulan Deniz, bir röportajında Yargı dizisinde oynadığı için kendisini çok şanslı hissettiğini anlatmıştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den küfürlü yorum! Sosyal medyada olay oldu

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den küfürlü yorum! Sosyal medyada olay oldu


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Pınar Deniz Yargı dizisi
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