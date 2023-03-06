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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den yürek sızlatan sözler! 'Hiç geçmeyecek bir acı'

06.03.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteri ile büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile ilgili duygularını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun "Tam 1 ay geçti. Hiç geçmeyecek bir acı. Unutmayacağım, unutmayacağız" sözleri adeta yürekleri sızlattı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den yürek sızlatan sözler! 'Hiç geçmeyecek bir acı'

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler beraberinde Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Hatay ve Elazığ olmak üzere toplamda 11 ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. Asrın felaketinin üstünden tam 1 ay geçti. Pınar Deniz depremler ile ilgili ''Unutmayacağım, unutmayacağız" sözleri ile dikkat çekti.

'RUHUM YORGUN, KIZGIN SIKIŞMIŞ...'

Depremlerin üzerinden bir ay geçmesinin ardından Deniz, duygularını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Oyuncu, "Tam 1 ay geçti. Hiç geçmeyecek bir acı... Ruhum yorgun, kızgın sıkışmış... Unutmayacağım, unutmayacağız" sözleriyle yürekleri bir kez daha sızlattı.

PINAR DENİZ

TEK YÜREK OLDU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem bölgesi için ünlü isim seferber oldular. 'Türkiye Tek Yürek' gecesinde bağış toplayan ünlü oyuncu Pınar Deniz de o isimlerden biriydi.

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