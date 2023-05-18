Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'in ablası güzelliğiyle mest etti! "Bu güzellik şaka mı"

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz sevilen isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Deniz’in ablasını görenler çok şaşırdı. Ünlü ismin ablası olan Huri Deniz güzelliğiyle adeta nefes kesti.

29 yaşında olan Pınar Deniz’in ablası olan Huri Deniz gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Huri Deniz'in adı bir dönem Survivor ile tanınan Yiğit Poyraz'la aşk dedikodularına karışmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Huri Deniz, duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Ünlü ismin pozlarına takipçileri, “Bu güzellik şaka mı”, “Pınar’la İkiz gibisiniz”, “Çok güzelsin”, “Pınar Deniz'in siyah gözlü hali” yorumlarında bulunuyor.

İşletmesi bulunan Huri Deniz orada yer alan lezzetleri de takipçileri ile paylaşıyor. Fit fiziği ile dikkat çeken Deniz sorulan soruların üzerine "Öncelikle feed your brain, sonra yiyoruz ve takmıyoruz. Hiçbir zaman kalori hesabı yapmadım.

Yerken kilo aldırır mı acaba diye düşünmüyorum. Yediğim her şeyi severek yiyorum. Ne kadar mantıklı bilmem, yemekle karşılıklı aşk yaşıyoruz, bana kilo aldırmıyor. Ve bu konuda seçilmiş bir insan olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



