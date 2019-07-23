HABER

Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan asistan hekimin aldığı uzmanlık eğitimi dışında başka bir serviste nöbet tutturulması, Ankara Bölge İdare Mahkemesince yönetmeliğe aykırı bulundu - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: - "Mahkemenin verdiği kararla bu yanlışın önüne geçildi. Uzmanlık eğitimi alan tüm asistan hekimler için bu karar emsal teşkil edecek"

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan asistan hekimin uzmanlık eğitimi dışında başka bir serviste nöbet tutturulmasını yönetmeliğe aykırı buldu.

Sağlık-Sen, üyelerinden asistan hekimin uzmanlık alanı dışındaki serviste nöbet tutturulmasını kararının iptali için Bolu İdare Mahkemesine başvurdu.

Bunun üzerine Düzce Üniversitesi Rektörlüğü de Bolu İdare Mahkemesine işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle müracaat etti. Yargılama sonucu mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde karar verdi.

Bunun üzerine Sağlık-Sen avukatı, müvekkili hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararı ile belirlenen rotasyon kapsamındaki öğrenim ve görev alanları dışında nöbet tutması sonucunu doğuracak şekilde işlem yapılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Sağlık-Sen'in itirazının kabulüne, yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik itiraz konusu mahkeme kararının kaldırılmasına hükmeden Ankara Bölge İdare Mahkemesi, asistan hekimin aldığı uzmanlık eğitimi dışında başka bir bölümde nöbet tutmamasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararı değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, uzmanlık eğitimlerini sürdüren asistan hekimlerle ilgili nöbet düzenlemelerinin "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği"nde yer aldığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan asistan hekimlere uzmanlık eğitimi dışında nöbet yazılmasının yönetmeliğe aykırı olduğunu vurgulayan Durmuş, "Mahkemenin verdiği kararla bu yanlışın önüne geçildi. Uzmanlık eğitimi alan tüm asistan hekimler için bu karar emsal teşkil edecek." ifadesini kullandı.

PARTNERMerve Özbey'den evlilik açıklamasıMerve Özbey'den evlilik açıklaması
Koruk suyu şifa kaynağıKoruk suyu şifa kaynağı
Şehit Karaman’ın odası ilk günkü gibi duruyorŞehit Karaman’ın odası ilk günkü gibi duruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Bölge İdare Mahkemesi asistan Hekim karar Nöbet Sağlık-Sen yargı

En Çok Okunan Haberler

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce Valiliği selin bilançosunu açıkladı

Düzce'yi vuran selin bilançosu açıklandı

Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

İki kadına evlerinde silahlı saldırı!

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Düzce'den bir acı haber daha! 1 kadın ve 1 çocuk cesedine ulaşıldı

Düzce'den bir acı haber daha!

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.