Yarım asırlık kanalizasyon sorunu iki yılda çözüldü

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinin Kaya Mahallesi'nde 47 yıldır süren kanalizasyon sorunu, görevlendirme yapılan belediyenin 2 yılda yürüttüğü çalışma ile çözüldü.

Kaya Mahallesi'nin yıllardır devam eden kanalizasyon sorunu, Kocaköy'ün 1972 yılında belde, 1991 yılında da ilçe belediyesi olmasına rağmen çözülmedi.

İçişleri Bakanlığınca 31 Ocak 2017'de Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Yusuf Turhan, ilçenin 2 bin 579 nüfuslu en büyük mahallesi olan Kaya Mahallesi'nin önemli bu sorununu çözmek için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ile çalışma yürüttü.

İLBANK'ın da desteğiyle 5 milyon lira kaynak sağlanan ve 2 yıl süren çalışma ile mahallenin 47 yıllık kanalizasyon sorunu sona erdi.

Kocaköy Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin üç merkez mahallesi bulunduğunu, Kaya Mahallesi'nin de bunlar arasında en kalabalık mahalle olduğunu söyledi.

Kanalizasyon ve altyapı konusunu belediye hizmetleri içinde vazgeçilmez olarak gördüklerini dile getiren Turhan, göreve geldiği günden itibaren bu sorunla da ilgilenmeye başladığını belirtti.