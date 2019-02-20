HABER

Yarım asırlık kanalizasyon sorunu iki yılda çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki Kaya Mahallesi'nin 47 yıllık kanalizasyon sorunu, görevlendirme yapılan belediyenin 2 yılda 5 milyon lira kaynakla yürüttüğü çalışma ile çözüme kavuştu - Belediye Başkan Vekili Kaymakam Yusuf Turhan: - "Vatandaş artık günlük hayatında mikroplarla karşılaşmak durumunda değil, kuyu kazmak zorunda kalmadığı gibi modern bir sisteme kavuştu" - Vatandaşlardan Veysi Filiz: - "Daha önce evlerin önünde foseptik çukurları vardı. Bu hizmetleri kayyum döneminde gördük. Allah devletimize zeval vermesin"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinin Kaya Mahallesi'nde 47 yıldır süren kanalizasyon sorunu, görevlendirme yapılan belediyenin 2 yılda yürüttüğü çalışma ile çözüldü.

Kaya Mahallesi'nin yıllardır devam eden kanalizasyon sorunu, Kocaköy'ün 1972 yılında belde, 1991 yılında da ilçe belediyesi olmasına rağmen çözülmedi.

İçişleri Bakanlığınca 31 Ocak 2017'de Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Yusuf Turhan, ilçenin 2 bin 579 nüfuslu en büyük mahallesi olan Kaya Mahallesi'nin önemli bu sorununu çözmek için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ile çalışma yürüttü.

İLBANK'ın da desteğiyle 5 milyon lira kaynak sağlanan ve 2 yıl süren çalışma ile mahallenin 47 yıllık kanalizasyon sorunu sona erdi.

Kocaköy Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin üç merkez mahallesi bulunduğunu, Kaya Mahallesi'nin de bunlar arasında en kalabalık mahalle olduğunu söyledi.

Kanalizasyon ve altyapı konusunu belediye hizmetleri içinde vazgeçilmez olarak gördüklerini dile getiren Turhan, göreve geldiği günden itibaren bu sorunla da ilgilenmeye başladığını belirtti.

Turhan, Kaya Mahallesi'ndeki kanalizasyon sorununun ilçeye yakışmayan bir durum olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaya Mahallesi'nin kanalizasyonu yoktu. Bu altyapı sorunu on yıllar boyunca vatandaşa birebir hizmet etmesi gereken yönetimler tarafından görmezden gelinmiş ve dolayısıyla vatandaş yok sayılmış. Kanalizasyon sisteminin olmadığı yerlerde hastalıklar ve yaşam maliyeti artıyor. Mikropların rahatlıkla yaygınlaştığı bir ortam oluşuyor. Bu, yönetilemeyen, yönetilmesi istenilmeyen, vatandaşa hizmet bakışı olmayan bir belediyenin tam da örneğidir."

Vatandaşların 2 yıl boyunca belediye hizmetleriyle tanıştığını ifade eden Turhan, birçok projenin bu süreçte hayata geçirilmesini sağladıklarını aktardı.

- "Vatandaş modern bir sisteme kavuştu"

"Kocaköy'ün 47 yıldır görülmeyen, yok sayılan kanalizasyon sorunu çözüldü." diyen Turhan, kısa bir zamanda 17 kilometrelik hattı ilçeye kazandırdıklarını kaydetti.

Turhan, kanalizasyon çalışmalarının yol problemlerini de beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, bu kapsamda yol ve kaldırım düzenlemesi de yaparak vatandaşın sağlıklı bir şehir hayatına kavuşmasını sağladıklarını ifade etti.

"Vatandaş artık günlük hayatında mikroplarla karşılaşmak durumunda değil, kuyu kazmak zorunda kalmadığı gibi modern bir sisteme kavuştu." diyen Turhan, vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak belediye hizmetlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

- "Bu hizmetleri kayyum döneminde gördük"

Kaya Mahallesi'nde yaşayan Veysi Filiz, görevlendirme yapılmadan önce belediye hizmetlerinden mahrum kaldıklarını söyledi.

Bu yüzyılda kanalizasyon sorunu yaşadıklarını anlatan Filiz, görevlendirme yapılan belediyenin çalışması ile sorunlarının çözüldüğünü belirtti.

"2 yıl önce Kaymakamın gelişiyle Kocaköy'e yeni bir yüz, yeni bir imaj geldi." ifadesini kullanan Filiz, şunları kaydetti:

"Kanalizasyon hattı, yol ve parke çalışması yapıldı. Daha önceki belediye başkanları döneminde bir türlü bu hizmetler yapılmadı. Daha önce evlerin önünde foseptik çukurları vardı. Bu durum vatandaşların bulaşıcı hastalığa yakalanmasına neden oluyordu. Bu hizmetleri kayyum döneminde gördük. Allah devletimize zeval vermesin."

Esnaf Abdurrahman Boğdi de Kocaköy'de yıllardır belediye olmasına rağmen kanalizasyon sorununun sürekli geçiştirildiğini belirtti.

Belediye Başkan Vekili Turhan'ın 2 yıllık süre zarfında çok güzel hizmetler yaptığını dile getiren Boğdi, "Kanalizasyon sorunu çok güzel bir şekilde kısa sürede bitirildi. Asfaltlama çalışmaları da çok güzel bir şekilde yapıldı. Caddelerimize, sokaklarımıza baktığımızda güzel bir şehri andırıyor. Hizmetlerden çok memnunuz." diye konuştu.

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kanalizasyon Kocaköy

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Günlük burç yorumları 20 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih verdi)

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.