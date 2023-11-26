Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Pazartesi İstanbul'da okul var mı? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunda 44 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Olumsuz hava koşulları toplamda 64 ili etkisi altına alacak. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Valilikten 27 Kasım 2023 Pazartesi günü için okul tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil edildiğine yönelik bir açıklama yapılmadı. Yağışın şiddeti ve rüzgarın kuvvetine göre okulların tatil olup olmayacağı belli olacak.

İstanbul Valiliği'nden 'kar tatili' açıklaması geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (26 KASIM 2023 PAZAR)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinde görülecek yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 14 derece) olmak üzere, tüm yurtta azalacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' VE 'KUVVETLİ RÜZGAR' UYARISI

Yağışlar konusunda Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den yapılan rüzgar uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve aralıklı sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların Torosların 1800 metre üzerindeki rakımlarında karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi; rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri ve doğusunun karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarıık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarıık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam satlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam satlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

KIŞ TEDBİRLERİ TOPANTISI YAPILDI!

Yapılan açıklamaya göre AFAD merkezinde gerçekleşen Kış Tedbirleri Toplantısı'ndan çıkan kararlar şu şekilde:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 147'si trafik olmak üzere toplam 498 jandarma timi görev alacak.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi görev yapacak, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti hazır bulundurulacak, 23 Otoyol Hizmet Tesisi'nde 5 bin 598 araca hizmet verilecek.

Afet Beslenme Grubu'nca 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada görev yapılacak.

Afet Sağlık Grubu'nca 513 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracıyla faaliyet gösterilecek.

Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca 200 personel ve 50 araçla sokak hayvanlarına soğuk ve karlı günlerde 2 ton mamanın dağıtımı sağlanacak.

Afet Teknik Destek ve İkmal Grubunca 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipmanla hizmet verilecek.

Arama Kurtarma Grubunca 363 personel, 54 araç ve 6 botla hizmet sağlanacak."





