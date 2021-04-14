HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı

Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı

14.04.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün drone ile çekilen fotoğrafında ortaya çıkan görüntüsü hayran bıraktı. Göle giren su kaynakları bir ağacın dallarını andırdı.

Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından drone ile görüntülenen Yarışlı Gölü'ne giren su kaynakları bir ağacı andırdı.

Tamer Yılmaz sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Yarışlı Gölü sığ bir göldür ve her yıl az su tutar. Göle giren su kaynaklarının olduğu (fotoğraftaki) yerler daha da sığdır ve her yıl yaz ve sonbahar mevsimlerinde benzer şekiller oluşur. Yani özellikle bu oluşum mevsimseldir. Su kaynaklarının azalmasıyla Burdur Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası" notuyla paylaştı. Fotoğraf binlerce beğeni aldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. (DHA)

yarisli-golunde-olusan-doga-harikasi-hayran-birakti_6102_dhaphoto2

yarisli-golunde-olusan-doga-harikasi-hayran-birakti_6102_dhaphoto3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Kritik uyarı: Kar erimesi su baskınlarına yol açabilirKritik uyarı: Kar erimesi su baskınlarına yol açabilir
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Burdur

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken antikor açıklaması

Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken antikor açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid

Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid

Tartışma yaratan 'seccade' paylaşımı! Ayağı olay oldu

Tartışma yaratan 'seccade' paylaşımı! Ayağı olay oldu

Çarpık ilişki cezası! İslami hassasiyet dikkate alınmadı

Çarpık ilişki cezası! İslami hassasiyet dikkate alınmadı

Erdoğan'dan Kanal İstanbul ve İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Kanal İstanbul ve İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.