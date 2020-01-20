’Isparta Davraz Kayak Merkezi’ yarıyılda dolup taştı

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Merkezde yapımı tamamladıktan sonra bu yıl ilk kez hizmete açılan günübirlik tesislerin resmi açılışı, 25 Ocak Cumartesi günü yapılacak Gece Yolcuları konseri ile gerçekleştirilecek.

Davraz’a akın edenlerin kimi doğum günü kutluyor, kimi kamelyalarda piknik yapıyor, kimi kızakla kayıyor, kimi yamaç paraşütü yapıyor, kimi ise tecrübesine göre 26 kilometreyi bulan pistlerde doyasıya kayıyor. Ülkenin çeşitli illerinden merkeze gelen kayak sever ve ziyaretçiler Davraz’ın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyerek Davraz’ın tadını çıkarıyor.

DAVRAZ BACASIZ BİR FABRİKA GİBİ

Kırsal kalkınmaya sağladığı faydalar saymakla bitmeyen Davraz Kayak Merkezi, yöre insanı için aslında bacasız bir fabrika olarak nitelendiriliyor. Davraz Kayak Merkezi; Isparta’dan kayak merkezine giden yol üzerinde yerleşik olan köylere birçok iş alanı ve ekonomik canlılık sağlıyor. Çoğu köylü yol kenarlarında kızak kiralarken yine köylüler tarafından kurulan modern iş yerlerinde ise kayak takımı kiralamadan yeme içmeye kadar birçok iş yeri faaliyet gösteriyor. Ziyaretçiler köylülerin yıl boyunca ürettiği doğal ürünlere de rahatlıkla ulaşıp satın alabiliyor.