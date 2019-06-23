Yaş ilerledikçe gebelik riski artıyor! Üremenin tekrar aktif olabilmesi için...

Günümüzde insanlar daha ileri yaşlarda çocuk sahibi olmak istiyor. Bu yalnız Türkiye’de değil dünya genelinde de böyle. 2 milyon yumurta rezerviyle doğan bir kadının yumurta rezervi ise yaşı ilerledikçe doğal olarak azalıyor. Özellikle 35 yaşından sonra iyice azalmış hale gelen doğurganlık becerisi 40 yaşından sonra oldukça dramatik bir şekilde düşüyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nicel Taşdemir, konuyla ilgili bilgiler verdi.

'KİLİT NOKTA ÜREME POTANSİYELİNİ TEKRAR AKTİVE EDEBİLMEK'

Üreme tıbbı uzmanları ileri yaşlarda da çocuk sahibi olunabilmesi yönündeki çalışmalarını son yıllarda daha yoğun olarak devam ettiriyor. Bu alanda sorun yaşayanlar yalnızca ileri yaşlarda ve belki de biraz geç kalmışken uzmanlara başvuranlarla sınırlı değil. Konunun bir diğer yanında yumurtalık rezervi erken tükenen hastalar var. “Kırkına gelmeden erken menopoza giren hastalarımız var. Bazen de menopoza girmeseler bile düşük yumurtalık rezervine bağlı olarak gebe kalamayan hastalarımız oluyor” diyen Doç. Dr. Nicel Taşdemir, böyle durumlarda yardımlı üreme teknikleri ile olumlu sonuç alınmasının daha zor, hatta bazen imkansız olabildiğinin altını çizdi.