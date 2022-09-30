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Yaşadığınız cinsel sorunlar bu durumdan kaynaklanıyor olabilir! Ten uyumsuzluğu ilişkiyi bitiriyor

30.09.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik toplum için üzeri kapalı bir konudur. Cinselliği konuşmak ayıp olarak görüldüğü için altında yatan birçok sorun çözüme kavuşmamaktadır. Bu sorunlar arasında üst sırada yer alan ten uyumsuzluğu çok çeşitli problemlere yol açmaktadır. Peki ten uyumsuzluğu neden olur? merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Yaşadığınız cinsel sorunlar bu durumdan kaynaklanıyor olabilir! Ten uyumsuzluğu ilişkiyi bitiriyor

Aşık olduğunuz kişiye karşı cinsel istek duymuyor olabilirsiniz veya bazı insanları sevmeseniz bile onlara karşı cinsel hisler hissediyor olabilirsiniz. Evlilikte ve ilişkide partnerine karşı cinsel istek duymamak çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Cinsellikten uzaklaşma nedeniniz aranızda ten uyumu olmaması olabilir. Ten uyumu, çiftler arasında dokunmayı karşı koyulamaz hale getiren olumlu ve çekici etkileşimlere verilen isimdir.

HEM RUHSAL HEM DE FİZİKSEL OLMALI

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Çoğunlukla sadece cinsel uyum olarak anlaşılsa da aslında farklı etkenlerin bir araya gelmesi ile oluşur. Sağlıklı ve uzun soluklu bir ilişkide uyum; hem cinsel, hem ruhsal, hem de fiziksel olmalıdır. Cinsel uyum ruhsal uyumu, ruhsal uyum da cinsel uyumu etkiler. Bu nedenle ten uyumu sanıldığı gibi sadece cinsel değil ruhsal ve fiziksel çekimi de kapsar; aşk, tutku, sevgiyle desteklenir.

TEN UYUMU ŞART MIDIR?

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Aşk tanımları ifadesi ister istemez aşk türlerini akla getirir: Tensel (beşeri) ve tinsel (ideal) aşk. Birinde tensel bir arzuyla elde etme, sahip olma egemenken diğerinde ise manevi bir arzudan söz edilebilir. Tensel aşkta bir öteki, elde edilmesi gereken, cinsel arzuları doyuracak olan bir araç olarak görülür. İşte bahsettiğim tensel uyum muhteşem bir armağandır söylemim bu yüzdendir. Öyle her ilişkide karşımıza çıkması pek olası değil, çıkması da gerekmez. Ten uyumu hissedildiğinde kişide; bir heyecan dalgası, bir ötekine karşı yoğun bir arzu, kalp atışının hızlanması, sürekli göz teması kurma ve dokunma isteği ile kendini gösterir. Aşkların ancak % 10 unda görülmektedir. Bu da sanıldığının aksine tensel uyum= aşk değil anlamına gelir.

TEN UYUMSUZLUĞU SORUNA YOL AÇAR MI?

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İlişkinin seyrini, kişilerin beklentileri ve buna bağlı tepkileri belirler. Bu nedenle aşk gibi ten uyumu da zamanla kaybolabilir. Dediğim gibi ten uyumunun aşk ile direk bağlantılı olarak düşünmek çok doğru değil, bu ister istemez hayal kırıklığı yaratabilir. Eğer partnerinizle uyumlu bir ilişkiniz varsa ve huzurlu hissediyorsanız dert edecek bir sorun yok demektir. Ten uyumu şart değil ancak ten uyumsuzluğunun varlığı büyük sorun yaratabilir. Eşlerin tek taraflı veya karşılıklı olarak temasta bulunmaktan rahatsız olması, diğerine dokunmak istememesi, hoşlanmaması, haz almaması durumudur. Çoğunlukla rutinin içinde eşlerin kaybolması ve ilişkilerdeki bozulmanın sonucudur. Bu durumda cinsel birliktelikler de haz verici olmaktan çıkar.

FARKLI İSTEK VE BEKLENTİLER TEN UYUMSUZLUĞUNA NEDEN OLABİLİR

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Hormonlarla da ilişkili olsa dahi ten uyumunu; duygularımız, düşüncelerimiz, alışkanlıklarımız, yetişme tarzımız ve daha birçok şey etkiler. Bu nedenle mevcut ilişkide yaşanan çatışmalar, geçmiş ilişki deneyimleri ve travmalar, cinsel mitler vb sebepler tensel uyuşmazlığa yol açabilir. Ten uyumu, birlikte ve aynı anda orgazm olmak değildir. Bazen de ilişkideki tarafların farklı istekleri ve farklı beklentileri cinsel uyumsuzluğa yol açabilir. Bu durumu önleyebilmek için çiftlerin birbirleriyle sağlıklı bir iletişim içinde olmaları, duygu ve düşüncelerini açıkça paylaşabilmeleri ve ilişkilerini canlandırabilmek için küçük sürprizlere açık olmaları gerekiyor. Her ilişkinin güçlü bir yanı vardır, çiftlerin bunlar üzerine odaklanması, aralarındaki bağı arttıracaktır. Yine de üstesinden gelemediğiniz benzer bir sorun ile karşı karşıyaysanız deneyimli bir çift-evlilik terapisi alanında da deneyimli bir cinsel terapist, size sandığınızdan çok daha fazla yardımcı olabilir.

TEKRARDAN CANLANDIRABİLİRSİNİZ

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Bunun için yetersiz olmaktan korkmak, anormal olmaktan çekinmek, arzuları ifade edememek gibi engellerin ortadan kaldırılması şart. Cinsellik öncesinde, sırasında ve sonrasında eşe yakın hissedildiğinde, dokunuşlara odaklanılıp heyecanlanma beklendiğinde, cinsel isteklerle ilgili suçluluk duyulmadığında ten uyumu tekrar canlandırılabiliyor. Cinsel sorunların tedavi edilmesi ise ten uyumunu sağlamak için olmazsa olmazdır

TEN UYUMUNU SAĞLAMAK İÇİN YAPILACAKLAR

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  • Öncelikle var olan cinsel fonksiyonlarınızı dikkatle gözden geçirin. Erkekte sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizliğin bulunması, kadında uyarılma güçlüğü, orgazm problemi, cinsel ağrı karşılıklı çekim ve ten uyumunun en büyük düşmanlarıdır.

  • Cinsel sorunların yüzde 70'inin organik nedenlerle geliştiğini hatırlayın. Mutlaka bir tıbbi incelemeden geçerek cinsel problemlerinizin tıbbi nedenlerini bulun ve buna yönelik bir tedavi alın.

  • Doğru cinsel bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun. Cinsel ilişkinin ne kadar süreceği, hangi davranışların yapılacağı gibi pek çok konuyu kulaktan dolma öğreniyoruz. Eğer yanlış bilgiler varsa mutlaka doğru bir kaynaktan teyit alın.

  • Kadın ve erkek arasında cinsel anatomi-fizyoloji farklılıkları nedeniyle çoğu zaman uyarılma ve orgazm süresi farklılık gösterir. Kadında orgazm getiren davranışlar ile erkekte sertleşme ve boşalmayı sağlayanlar farklıdır. Sizin için işe yarayan seks hareketleri eşinize keyif vermeyebilir. Bu durumda birbirinizi suçlamayın, konuşarak ikiniz için de işe yarayan bir rutin belirleyin.

  • Cinsel hayatınızda tatminsizlik yaşıyorsanız bu durumu eşinizle kırıcı ve eleştirisel olmayan bir tonda konuşun. Neleri iyileştirebileceğinizi görüşün. Gerekiyorsa bir uzmandan yardım alın.

  • Ten uyumsuzluğunda hemen ümitsizliğe kapılmayın. Unutmayın bazı çiftler cinsel uyumu ilk denemede yakalasa da pek çok çift için bu uyumu sağlamak çok daha uzun vakit alır. Ancak zaman içinde düzelme olmazsa yardıma başvurun.
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