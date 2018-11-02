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Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 07:26 | Son Güncelleme

Aydın'da iş adamı Ahmet Ali T. ile hemşire Berrin S.'nin yasak aşkı okuyanları hayrete düşürdü. Berrin S., iş adamı Ahmet Ali T.'nin boşanmasını istemesi ve iş adamının bunu kabul etmemesi üzerine, gizli kamera görüntülerini eşine vermekle tehdit etti. Film gibi olay, tehditten sonra başladı. İşte yasak aşk skandalında yaşananlar...

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası iş adamı Ahmet Ali T. (42), 3 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiği hastanede tanıştığı hemşire Berrin S. ile yasak aşk yaşamaya başladı.

İki çocuk annesi Berrin S., iş adamından eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmesini istedi. Ancak Ahmet Ali T., boşanmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Berrin S., birlikte oldukları sırada gizli kamerayla çektiği görüntüleri kullanarak "Eşinden boşanıp benimle evlenmezsen bu görüntüleri yayınlarım" diye şantaj yapmaya başladı.

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KASET ESKİ SEVGİLİDE

Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre; Berrin S.'nin Ahmet Ali T.'ye gönderdiği bir mesajı görünce aldatıldığını anlayan eşi, kendisinden boşandı. İş adamı da Berrin S.'yi terk etti. Olayın ardından Berrin S., görüntüleri eski sevgilisi Öner B.'ye verdi. İş adamını arayan Öner B. elinde kaseti bulunduğunu söyleyerek, şantajla 50 bin lira istedi. Vermeyince de Öner B. ile sevgilisinin eşi S.T. evini basarak iş adamını darp etti. İş adamı, eski sevgilisi ile eşi ve arkadaşından şikayetçi oldu.

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DAVADA KARAR VERİLDİ

Üç şüpheli hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve tehdit" suçlarından dava açıldı. Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Öner B. 2 yıl, Berrin S'nin kocası S.T. 10 ay hapis cezası alırken Berrin S. delil yetersizliğinden beraat etti. Öner B. ile S.T'nin cezaları para cezasına çevrildi.

Öner B, iş adamı Ahmet Ali T.'ye gidip her şeyi anlattı. İzmir'deki duruşmada tanık olan Öner B., Berrin S'nin kendisini azmettirdiğini belirterek, "Bana elinde görüntüler olduğunu söyleyip bu görüntüleri şantaj için kullanabilirsin' dedi" diyerek şantajla ilgili konuşmaları delil olarak gösterdi. Mahkeme Berrin S'yi 'özel hayatın gizliliği ve şantaj' suçundan 2 yıl hapis verdi. Kadının cezası iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya indirildi.

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Anahtar Kelimeler:
yasak aşk Aydın efeler

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Yani yaptigi yanina kar kalmis, hic birsey olmamis.
adam yapsaydı 10 yıl alırdı kadın olunca değişir
yakında onlarında videolarını izleriz :)
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