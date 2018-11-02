Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası iş adamı Ahmet Ali T. (42), 3 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiği hastanede tanıştığı hemşire Berrin S. ile yasak aşk yaşamaya başladı.
İki çocuk annesi Berrin S., iş adamından eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmesini istedi. Ancak Ahmet Ali T., boşanmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Berrin S., birlikte oldukları sırada gizli kamerayla çektiği görüntüleri kullanarak "Eşinden boşanıp benimle evlenmezsen bu görüntüleri yayınlarım" diye şantaj yapmaya başladı.
KASET ESKİ SEVGİLİDE
Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre; Berrin S.'nin Ahmet Ali T.'ye gönderdiği bir mesajı görünce aldatıldığını anlayan eşi, kendisinden boşandı. İş adamı da Berrin S.'yi terk etti. Olayın ardından Berrin S., görüntüleri eski sevgilisi Öner B.'ye verdi. İş adamını arayan Öner B. elinde kaseti bulunduğunu söyleyerek, şantajla 50 bin lira istedi. Vermeyince de Öner B. ile sevgilisinin eşi S.T. evini basarak iş adamını darp etti. İş adamı, eski sevgilisi ile eşi ve arkadaşından şikayetçi oldu.
DAVADA KARAR VERİLDİ
Üç şüpheli hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve tehdit" suçlarından dava açıldı. Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Öner B. 2 yıl, Berrin S'nin kocası S.T. 10 ay hapis cezası alırken Berrin S. delil yetersizliğinden beraat etti. Öner B. ile S.T'nin cezaları para cezasına çevrildi.
Öner B, iş adamı Ahmet Ali T.'ye gidip her şeyi anlattı. İzmir'deki duruşmada tanık olan Öner B., Berrin S'nin kendisini azmettirdiğini belirterek, "Bana elinde görüntüler olduğunu söyleyip bu görüntüleri şantaj için kullanabilirsin' dedi" diyerek şantajla ilgili konuşmaları delil olarak gösterdi. Mahkeme Berrin S'yi 'özel hayatın gizliliği ve şantaj' suçundan 2 yıl hapis verdi. Kadının cezası iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya indirildi.
Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a kötü haber: Tehlikeye düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi
Vasip Şahin'den maganda uyarısı
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 10 yorum