Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası iş adamı Ahmet Ali T. (42), 3 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiği hastanede tanıştığı hemşire Berrin S. ile yasak aşk yaşamaya başladı.

İki çocuk annesi Berrin S., iş adamından eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmesini istedi. Ancak Ahmet Ali T., boşanmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Berrin S., birlikte oldukları sırada gizli kamerayla çektiği görüntüleri kullanarak "Eşinden boşanıp benimle evlenmezsen bu görüntüleri yayınlarım" diye şantaj yapmaya başladı.

KASET ESKİ SEVGİLİDE



Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre; Berrin S.'nin Ahmet Ali T.'ye gönderdiği bir mesajı görünce aldatıldığını anlayan eşi, kendisinden boşandı. İş adamı da Berrin S.'yi terk etti. Olayın ardından Berrin S., görüntüleri eski sevgilisi Öner B.'ye verdi. İş adamını arayan Öner B. elinde kaseti bulunduğunu söyleyerek, şantajla 50 bin lira istedi. Vermeyince de Öner B. ile sevgilisinin eşi S.T. evini basarak iş adamını darp etti. İş adamı, eski sevgilisi ile eşi ve arkadaşından şikayetçi oldu.