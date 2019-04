Yasak Elma'da büyük sürpriz! Dünyaca ünlü sanatçı Haluk Akakçe Yasak Elma dizisinde

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı FOX’un ‘’Yasak Elma’’ dizisi bugüne kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Bu haftaki konuğu ise ünlü ressam Haluk Akakçe oldu.

Yıldız (Eda Ece), Halit'in (Talat Bulut) senelerdir görüşmediği arkadaşlarını evinde yemekli bir davette ağırlıyor. Yıldız, karı-koca sanat aşığı olan bu çiftin gözünü boyamak için Haluk Akakçe’yi tanıdığını söylüyor. Aracılar vasıtası ile Akakçe’ye bir şekilde ulaşan Yıldız, sanatçının bir tablosunu almak isterken yine Yıldız'a has bir şanssızlık yaşayıp, sanat dersinde de sınıfta kalacak gibi görünüyor.

HALUK AKAKÇE KİMDİR?

Günümüzün en genç ve en yaratıcı sanatçıları arasında ismi geçen Haluk Akakçe, dünyanın önde gelen çağdaş müzelerinde ve galerilerinde kişisel sergiler açma başarısına ulaşmıştır. Sao Paulo ve Shanghai Bienalleri, New York- New Museums Contemporary çalışmaları; Vogue, Flash Art, Artforum, Art in America dergileri gibi çeşitli uluslararası yayınlara konu olmuştur. Yaşamını İstanbul, Londra ve New York'ta sürdürmektedir.