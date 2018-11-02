Yaşayan en seksi şef seçildi

37 yaşındaki şef, kazandığı ünvanla ilgili, '“Seçildiğime çok şaşırdım. Anne babama söylediğimde ‘Tabii genlerini bizden miras aldın. Biz güzeliz, dolayısıyla sen de bundan yararlandın' şeklinde esprili yaklaştılar' şeklinde açıklama yaptı. Maldonado, asıl çekiciliğin seksi görünmekten değil alçakgönüllülükten geldiğini düşündüğünü de söyledi.

1 / 7 People dergisi 2018'in yaşayan en seksi şefini seçti. Derginin yayın yönetmeni Jess Cagle, dün, 10 finalist arasından Louis Maldonado'nun yaşayan en seksi şef unvanını kazandığını duyurdu.

2 / 7 2018 yılının yaşayan en seksi şefi Louis Maldonado, ABD'nin San Francisco şehrindeki Amara adlı restoranda çalışıyor.

3 / 7 37 yaşındaki şef, “Seçildiğime çok şaşırdım. Anne babama söylediğimde ‘Tabii genlerini bizden miras aldın. Biz güzeliz, dolayısıyla sen de bundan yararlandın' şeklinde esprili yaklaştılar” dedi.

4 / 7 6 Ekim'de, yanında pasta şefi olarak çalışan Annemarie ile evlenen Maldonado, “Başlarda ona söylerken çok gerildim. Finale kaldığım haberi evlenme hazırlığı dönemine denk geldi” şeklinde konuştu.

5 / 7 Seksiliğin görüntüyle değil, derinden gelen bir şey olduğuna inandığını söyleyen Maldonado, “Alçakgönüllülüğün çekici olduğunu düşünüyorum. Ayrıca iletişim kurabilmek ve herhangi bir konuda gerçek bir sohbet kurabilmek benim için çok önemli. Biriyle konuştuğumda, bana kendini açıp bir şeyler söylediğinde, korunmasız hissetmez ve bilir ki anlattıkları her zaman bende kalır” şeklinde konuştu.

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