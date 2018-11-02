Yaşayan en seksi şef seçildi

37 yaşındaki şef, kazandığı ünvanla ilgili, '“Seçildiğime çok şaşırdım. Anne babama söylediğimde ‘Tabii genlerini bizden miras aldın. Biz güzeliz, dolayısıyla sen de bundan yararlandın' şeklinde esprili yaklaştılar' şeklinde açıklama yaptı. Maldonado, asıl çekiciliğin seksi görünmekten değil alçakgönüllülükten geldiğini düşündüğünü de söyledi.
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