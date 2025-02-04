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Yaşayan Nostradamus, ürkütücü kehanetiyle sosyal medyada gündem yarattı! Tıbbi olarak üstün 'melez insan' uyarısında bulundu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.02.2025 09:27
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Yaşayan Nostradamus Athos Salome, bu yıl gerçek insanlardan tıbbi olarak üstün olan melez insanların ortaya çıkacağına dair son ürkütücü tahminini yaptı. Salome'un kehaneti sosyal medyada gündem yaratırken ünlü kahin, melez insanların gerçek insanlardan üstün olacağına dair çarpıcı ve ürkütücü bir uyarıda bulundu.

Yaşayan Nostradamus, ürkütücü kehanetiyle sosyal medyada gündem yarattı! Tıbbi olarak üstün 'melez insan' uyarısında bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Koronavirisü, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini tahmin ettiğini iddia eden Brezilyalı kahin Athos Salome, bu kez 2025 yılı için ürkütücü bir kehanette bulundu. Athos'a göre, Japon hükümeti 2019 yılında insan-hayvan melez embriyoları üzerinde araştırma yapılmasına izin verme kararı aldı ve bu çalışmalar 2025 yılı içinde nihayete erecek.

AHLAKİ KRİZ YARATABİLİR

Salome melez türün olağanüstü bir dünya çapında ahlaki kriz yaratacağını söylerken iki neden üzerinde yoğunlaştı. Birincisi, eğer genetiği değiştirilmiş insanlar gerçekten de normal insanlardan tıbbi olarak üstünse, o zaman bunları üreteceğini söylediği Japonya gibi ülkeler ve özellikle de bu işi yöneten şirketler, dünyanın geri kalanına göre haksız bir avantaja sahip olacak. Salome ikinci neden olarak ise bu durumun insanlığı gelecekte sorgulamaya götüreceğini söyledi.

"GENETİK BİR ELİT KURULACAK"

Toplumsal ve ekonomik tekellerin tek bir kişinin etrafında toplandığını vrugulayan Salome, "Genetik mühendisliği özünde eşitsiz bir toplumsal sistem kuracaktır. Zengin ülkelerin çokuluslu şirketlerle birlikte elinde bulundurduğu toplumsal ve ekonomik tekeller, genetik bir elit kuracaktır. Genetik olarak iyileştirilmiş insanlar, zeki ve dejeneratif hastalık direnci gibi yadsınamaz güçlü özelliklere sahip olacaklardı. Bu teknolojik müdahalelere erişimi olmayan insanlar, farklı gruplar arasındaki sosyal uçurumlar genişlemeye devam ettikçe, daha düşük sosyoekonomik konumlarını koruyacaklardı. Hibrit organizmaların üretimi, bir insanı neyin tanımladığı konusunda temel zorluklar ortaya çıkarıyor. İnsan hücrelerine sahip biyolojik bir yapı, insan biyolojik sınıflandırmasına ait olmak için yeterli niteliklere sahip mi?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kehanet kahin
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