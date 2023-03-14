Yaşını öğrenen şaşkınlığını gizleyemiyor! 70 yaşında müstehcen pozlarını satarak popüler olmayı başardı

Müstehcen fotoğraf ve videolarını sattığı hesabında “Caroline” adıyla bilinen 70 yaşındaki Siobhan Burt, Tabu Odası podcastine konuk olarak çiçeklik kariyerini değiştirme kararından söz etti. Hayatı boyunca cinselliği bir tabu olarak gördüğünü ve hep mesafeli yaklaştığını ifade eden Burt, yeni kariyerinin sonrasında sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları eleştiri oklarını yöneltirken bazıları ise kadını hayat sevincinden dolay övmeyi tercih etti.

“KENDİMİ KEŞFEDİYORUM”

50’lili yaşlarından sonra cinsellikle arasındaki sorunları çözmeye başladığını ifade eden Burt, “Bunun aslında hayatın bir parçası olduğunu fark ettim. Şimdilerde kendimi keşfediyorum ve bu gerçekten inanılmaz eğlenceli. Kendimin yepyeni bir yönünü ortaya çıkartmayı başardım” dedi.