Yaşlanma belirtilerine teslim olmayın: Evde kolayca hazırlanabilen yaşlanma karşıtı doğal kürler

Yaşlanmanın izlerini azaltmanın en etkili yolları; kuşkusuz iyi bir uyku, stresten uzak durmak ve sağlıklı beslenmek ama düzenli bakım rutinleri oluşturarak cilt sağlığını desteklemenin önemini de hafife almamak lazım. Bunun yöntemi ise çok basit: Evde hazırlayabileceğiniz yaşlanma karşıtı kürler! Sizin için bunlardan birkaçını derledik. Haydi, bir göz atalım!

MUZ VE GÜL SUYU KÜRÜ

E ve A vitamini açısından oldukça zengin olan bu kür sayesinde yaşlanmaya bağlı cilt tonu eşitsizliklerini önleyebilirsiniz.

1 olgun muzu ezerek üzerine 1 çay kaşığı gül suyu ekleyin ve karıştırın.

Bu karışımı yüz ve boyun bölgenize uygulayarak 15 dakika kadar beklemeniz yeterli.

Daha sonra soğuk su ile durulayın ve yumuşacık cildinizin tadını çıkarın.

PİRİNÇ SUYU MASKESİ

Uzak Doğu'da güneş koruyucu olarak kullanılan pirinç suyu, yaşlanma belirtileri ile savaşan flavonoid adlı antioksidanı bolca içerir.

3 kaşık pirinci bir miktar suyun içerisinde bir gece bekletin.

Daha sonra pirinçli suyun içerisine bir kağıt havlu batırarak iyice ıslatın.

Bu kağıt havluyu yüzünüze yayıp 10-15 dakika kadar uygulayın.

Bu kürü her gün uygulayabilirsiniz.

YAŞ MAYA MASKESİ

Kırışıklıkları geciktirmenin en önemli kuralı, cildi iyi nemlendirmek.

Bir adet yaş mayayı, krem kıvamı alana kadar ılık su ekleyerek eritin.

Bu kremi yüzünüze sürün ve yarım saat kadar bekledikten sonra durulayın.

Cildinizin ne kadar yumuşak olduğuna siz bile inanamayacaksınız!

KAHVE- KAKAO- HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI KÜRÜ

Bu kür sayesinde cildiniz pürüzsüzleşir ve yüzünüzdeki çizgiler, gözle görülür derecede azalır.

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 çay kaşığı kakao ve 1 çorba kaşığı kahveyi iyice karıştırın.

Macun kıvamına gelince yüz ve boyun çevresine uygulayarak yarım saat bekleyin ve soğuk su ile durulayın.

Bu kürü haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

ÜZÜM MASKESİ

Üzüm, içerdiği antioksidanlar sayesinde cildimiz için bulunmaz bir nimet. Özellikle yaz aylarında taptaze üzümlerin ciltteki sıkılaştırıcı etkisini görmek istiyorsanız harika bir maske önerisi daha...

5-6 tane üzümü sıkarak suyunu yüzünüze uygulayın.

15 dakika kadar bekledikten sonra durulayın.

Nemlendirici yüz kreminizi uygulayın.



